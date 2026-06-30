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La Aemet no descarta que la segunda ola de calor del verano empiece a finales de esta semana: estas son las regiones más afectadas

Los meteorólogos esperan un nuevo ascenso térmico generalizado que empezaría el viernes y podría dar lugar a “otro episodio de temperaturas muy altas”

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La playa de Matalascañas, Huelva, a 28 de junio de 2026. (EFE/ David Arjona)
La playa de Matalascañas, Huelva, a 28 de junio de 2026. (EFE/ David Arjona)

Junio se despide y deja tras de sí hitos de temperaturas extremas que se han registrado en casi todo el país y han dejado máximas por encima de los 40 grados en el tercio norte y de los 45 grados en Andalucía, donde sufrieron además noches infernales -en las que el mercurio no baja de 30 grados-. Los días 22 y 23 de junio fueron los más cálidos de este mes en España desde que hay registros y se dieron durante la primera ola de calor del verano que finalizaba el jueves en España, pero que se desplazó hacia el resto de Europa con consecuencias nefastas.

En la península Ibérica y Baleares, las temperaturas han descendido respecto a la pasada semana con la llegada de lluvias y tormentas que han rebajado los termómetros en el interior peninsular durante las últimas jornadas. Ahora bien, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un nuevo repunte térmico y empieza este martes

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El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que a lo largo de esta jornada “aumentará la estabilidad atmosférica en todo el país, de manera que las precipitaciones en el Cantábrico serán más débiles y las tormentas más aisladas, aunque podrán formarse de nuevo en el Pirineo, sistema Ibérico e interior de Mallorca”. Así, se esperan más de 34 grados de máxima en el nordeste y oeste de Castilla y León y más de 36 grados en buena parte del centro y sur peninsular. En los valles del Guadiana y Guadalquivir, se podrán alanzar los 40 grados. Es más, Badajoz podría superarlos.

Ocho comunidades en aviso por temperaturas elevadas

Ante este escenario, la Aemet ha activados los avisos amarillo (peligro bajo) y naranja (peligro importante) por temperaturas extremas tanto en la península como en archipiélago canario. Así, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y Canarias tienen avisos por máximas que pueden ir desde los 34 grados hasta los 40.

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En el caso de Canarias, también permanece activo el aviso amarillo por fuertes rachas de viento y mala mar.

Mapa de alertas por temperaturas elevadas y mala mar en España para este martes, 30 de junio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas por temperaturas elevadas y mala mar en España para este martes, 30 de junio de 2026. (Aemet)

Miércoles:

El miércoles la posición del anticiclón favorecerá la llegada de vientos del norte al norte de la península, de modo que por allí bajarán las temperaturas. Del Campo adelanta una tregua: “El ambiente será incluso algo fresco para la época del año”. las temperaturas máximas rondarán entre 23 y 25 grados en el Cantábrico.

Por el contrario, en el centro y en el sur de la península, el mercurio subirá. Los termómetros marcarán 36 grados en amplias zonas del centro y del sur peninsular, con más de 40 grados en Extremadura y valle del Guadalquivir. Además, habrá noches tropicales en el área mediterránea, centro y sur de la península. El tiempo será estable y, salvo alguna tormenta aislada en puntos del Pirineo, sistema Ibérico y Mallorca, no habrá lluvias.

Las altas temperaturas en Alemania obligan a suspender distintas líneas de transporte por daños en las infraestructuras.

Las temperaturas subirán bajo los cielos despejados

De cara al jueves aumenta la incertidumbre, aunque en principio no habrá grandes variaciones en el tiempo. “Si acaso, una subida de las temperaturas en el tercio norte al dejar de llegar ya viento del norte y una ligera bajada en la zona centro y regiones del Mediterráneo”. Las precipitaciones serán un día más escasas, sin descartar algún chubasco ocasional en zonas montañosas del este de la península y en Baleares.

La Aemet prevé un nuevo ascenso térmico generalizado que empezaría el viernes y podría dar lugar a “otro episodio de temperaturas muy altas”, tanto máximas como mínimas, en la mayor parte del país. “Con la información actualmente disponible, se superarían los 36 grados de forma prácticamente generalizada en la península y Baleares y los 40 a 42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con mínimas de 22 a 24 grados en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur”, detalla el portavoz del organismo, que añade que más adelante podrán concretar si acaba convirtiéndose en una ola de calor.

Canarias no se libra esta vez

En Canarias también van a subir las temperaturas. Se superarán los 34 grados en puntos del sur y del oeste de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y el miércoles y el jueves bajarán, aunque es probable que en la recta final de la semana vuelvan a subir las temperaturas de nuevo. Habrá algo de calima en el sur de las islas y nubes en el norte. El viento alisio soplará con intensidad en zonas expuestas y dejará mal estado de la mar.

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