Esta es la última tendencia de maquillaje con la que ahorrar tiempo (y dinero) sin sacrificar resultados

En la actualidad, el ritmo acelerado de la vida diaria nos ha llevado a simplificar muchos aspectos de nuestra rutina. No solo en lo que se refiere a interacciones, planes o viajes, también a nivel beauty o del maquillaje. Las jornadas laborales largas, los compromisos sociales y familiares nos empujan a buscar maneras de ahorrar tiempo sin comprometer la calidad de los resultados.

En este contexto, los productos multipropósito se han convertido en una verdadera revolución, ofreciendo una opción rápida, efectiva y de alta calidad. Los cosméticos multifuncionales cada vez ganan más popularidad, ya que combinan varios beneficios en un solo producto, facilitando la rutina de belleza. Además, tienen varias aplicaciones, lo que hace que sean los compañeros perfectos de viaje.

En textura polvo

Un claro ejemplo de esta tendencia es el colorete. Este producto es ideal para las mejillas, pero también se puede utilizar en los párpados para darle un toque de color fresco y juvenil a la mirada.

Para lograrlo hay que optar por fórmulas con textura suave y pigmentación modulable, pues hace que la aplicación sea más sencilla y rápida, convirtiendo al colorete en el aliado perfecto para aquellos que buscan un resultado impecable en poco tiempo.

Una opción es The Game Changer Ombre Blush, de MET, un colorete innovador que no solo aporta un tono radiante a las mejillas, sino que también incorpora varios matices en su fórmula, ofreciendo un acabado natural y de larga duración. Se adapta a todo tipo de piel, lo que lo convierte en una opción universal. Su precio es muy económico, tan solo 2.99 euros.

En textura crema

Los que busquen acabados más jugosos pueden optar por las texturas en crema, especialmente en coloretes. Con este acabado no solo se puede aplicar el producto en la zona de las mejillas, sino también en los labios.

Una versatilidad que hace que se pueda lograr un look armonioso con un solo producto, simplificando la rutina de belleza casi al máximo. Así es One Two Check Cream Blush, un colorete con una fórmula cremosa y ligera que proporciona un toque de color muy natural.

Además, su textura cremosa asegura una aplicación uniforme y de fácil difuminado, sin dejar un acabado pesado o grasoso. Su hidratación ligera y duradera lo hace perfecto para el uso diario, manteniendo la piel fresca y con un aspecto natural a lo largo del día. Ideal para quienes desean simplificar su maquillaje sin sacrificar la calidad ni la variedad de looks. Cuesta tan solo 2 euros.

En textura líquida

Uno de los must del mundo del maquillaje son los tintes. Perfectos para mejillas y labios, proporciona un acabado suave, pero duradero, en ambas partes del rostro. Una opción bien asequible para el bolsillo es el Rescue Tint Tinte Mejillas y Labios de You Are The Princess, cuyo precio es de 3,95 euros.

Tiene una fórmula ligera y un aplicador preciso que permiten una aplicación rápida y uniforme, logrando un toque de color discreto pero de gran impacto. Su textura líquida se adapta perfectamente a las dos zonas del rostro, ofreciendo una apariencia fresca y natural. Además, su durabilidad lo convierte en el producto ideal para aquellos días ajetreados donde se necesita mantener el maquillaje impecable durante horas.