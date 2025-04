El multimillonario José Elías saca su lado más humano y revela su desgracia familiar: “Mi hermano murió de pena”

José Elías, empresario en la lista Forbes 2024 de las mayores fortunas de España. (Enric Fontcuberta / EFE)

El multimillonario José Elías es una de esas personas que, adrede o no, se convierte en un ejemplo para muchas personas, y adquiere una fama repentina que, en su caso, ya le era innecesaria para su gran éxito económico. Cuando José Elías comenzó a aparecer en redes sociales, dando entrevistas y consejos de emprendimiento, el empresario ya tenía todo y más. Por tanto, es improbable que su presencia mediática sea en busca de más rédito económico que el que ya tiene. Según la lista de las personas más famosas de España en 2025, la fortuna de José Elías asciende a los 950 millones de euros.

Sin embargo, el mundo de las redes sociales provoca que una persona que llega a la fama lo haga de una forma tan repentina y casual como duradera. Entonces, cualquiera de sus acciones será conocida por todos sus seguidores y, en ocasiones, tomada como una polémica. De esta forma, José Elías se ha situado de nuevo en el foco de la actualidad tras conocerse su salida del consejo de administración de la empresa OHLA, constructora de la que el multimillonario comenzó a formar parte en diciembre de 2024, tras irrumpir con una aportación de 30 millones de euros.

Un duro pasado y un presente de éxito

Probablemente, la infancia y el pasado de José Elías puedan explicar gran parte de su éxito actual. Tal y como ha relatado en múltiples entrevistas, el empresario no tuvo una niñez fácil. De familia humilde y poco pudiente y con sus padres separados, Elías pronto dejó ver su instinto emprendedor. Estudió Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Barcelona y, ya en la etapa universitaria, ideó lo que fue su primer negocio: logró ganar un millón de pesetas (6.000 euros) gracias a un sistema de venta de orlas para sus compañeros de carrera. Aún así, José Elías adquirió una gran independencia a una corta edad, y no precisamente por gusto, ya que el catalán quedó huérfano de madre y padre a los 23 años.

Tras trabajar en el Ayuntamiento de Rubí, el barcelonés decidió montar su propia empresa de instalaciones eléctricas. Sin embargo, la falta de experiencia en el sector provocó uno de los grandes reveses profesionales de su vida, ya que acumuló una serie de deudas que no pudo afrontar. Aún así, José Elías, gracias a la diversificación y al carácter emprendedor que le caracteriza, no se rindió y fundó una comercializadora de gas y electricidad: Orus Energía. Esta compañía se convirtió en la base de su éxito, y comenzó a expandirse en el mercado. Así, tras ganar experiencia, adquirió Audax Renovables, la empresa que supone la principal fuente de riqueza del empresario, quien además es propietario de la conocida marca de congelados La Sirena.

La muerte de su hermano y la regresión con su madre

De todas formas, además de contar su experiencia y aconsejar a las personas que están pensando en emprender, José Elías no se ha abstenido nunca en sus entrevistas de dejar ver su lado más personal y sentimental. De hecho, lo considera necesario, ya que todas las vivencias duras de su infancia han curtido al multimillonario y, en parte, han formado su carácter y desarrollado sus inquietudes empresariales. En una entrevista en The Wild Proyect, el podcast del famoso youtuber Jordi Wild, el empresario se abrió en canal y desveló otros de sus episodios familiares más trágicos.

“Mi hermano murió de pena”, explicó Elías, que cuenta que su hermano fue incapaz de superar la pena “de no haberse despedido de su hijo”: “Se mató mi sobrino en un coche, no sé… Iban cinco chavales en un coche y hubo un gitano que dejó los mulos sueltos, y les saltó un mulo encima del coche y se mataron en el acto”. Además, a raíz de esta experiencia traumática, José Elías expone que la introspección y la “regresión” son muy útiles para superar este tipo de golpes: “En la regresión con mi madre, poder hablar de que me hubiera gustado que hubiera conocido a mis hijos y tal... Esa sensación te da una paz que yo se lo recomiendo a la gente. Porque no creo que estuviese hablando con mi madre, yo no estuve hablando con mi madre ni con su espíritu. Estuve hablando con el recuerdo que yo tengo de mi madre, pero eso a mí me dio mucha paz”.