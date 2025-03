Adrián Lastra revela las secuelas que sufre tras su accidente de moto: “Mi mano parece la pata de una paloma”

Adrián Lastra en un fotomontaje con fotografías de sus redes sociales. (Instagram.com/adrian_lastra)

El pasado mes de agosto el actor Adrián Lastra ponía en jaque a sus seguidores tras compartir una fotografía desde el hospital. En la misma se le podría ver tumbado en una cama, con una mano y un pie vendados.

Tal y como explicaba en el texto que acompañaba a la fotografía, había tenido un accidente de moto “bastante aparatoso” por el que le tuvieron que operar de urgencia. Según añadía, necesitó cirugía plástica en la mano izquierda, para el dedo índice y anular y estuvo en riesgo de perder la mano. Además, le hicieron otra operación en el pie izquierdo al tener una fractura abierta con luxación del metatarso del meñique.

Desde entonces, el actor de Vallecas, ha estado recuperándose de las lesiones. Este fin de semana ha acudido a ver la velada del WOW 17 en Madrid, en la que participaba Ilia Topuria en la competición y aprovechado para contar a los medios cómo se encuentra.

Adrián Lastra en una imagen de sus redes sociales. (Instagram.com/adrian_lastra)

“De la mano todavía me queda, parece que la pata de una paloma... Esto se me va a quedar como secuela, es una putada porque no puedo cerrarla”, ha dicho las cámaras de Europa Press. Y si bien ha intentado darle un punto de humor al comparar su lesión con este animal tan popular, lo cierto es que es un gran inconveniente para el día a día.

Mientras se recupera poco a poco, el actor ha contado que su equipo legal también está trabajando: “Estamos ahora con las demandas y demás”, ha confirmado. Y es que Adrián tiene claro que el accidente de moto no fue por su culpa. “No fue un fallo mío. Me encontré una cosa en el suelo y de repente salté por los aires, menos mal que tuve los reflejos de cogerme de la moto”, ha contado.

El accidente, que casi termina con la amputación de la última parte del falange de su dedo anular, se produjo en verano, por lo que el actor no iba bien protegido para viajar en moto. “Iba con un casco abierto, en tirantes, bermudas... Menos mal que no toqué suelo”, ha recordado. “Yo porque iba con una moto que se pudo mantener un poco, pero si llega a ir una persona que no tenga reflejos o que no tenga una fuerza... Y te puede dar un susto muy grande o te puedes quedar ahí”.

Sin problemas para seguir trabajando

Adrián Lastra ha cambiado su estética para el rodaje de 'Mägo de Oz'. (Europa Press)

Por suerte, las secuelas que padece no le impiden seguir trabajando punto en estos momentos se encuentra en pleno rodaje de Mägo de Oz, un proyecto por el que lleva un look totalmente diferente al que suele acostumbrar, con el pelo largo y una estética muy rockera.

Y aunque quizás no es su estilo más favorecedor, Adrián Lastra está muy contento, ya que el famoso grupo de rock español forma parte de su vida. “Como profesional ha sido, bueno, más como algo personal también. El hacer una película de un grupo que a mí me marcó tanto. Recuerdo a Mägo de Oz y recuerdo el cerro, estar en las Siete Tetas, ahí en Vallecas, con los chaches, tomando una cerveza y comiendo pipas... Aparte de hacer una película, de tener la posibilidad de tocar un instrumento, de aprender a tocar la batería, de tocarla de verdad en la película... Está siendo muy potente”, ha afirmado sobre este proyecto tan especial para él.