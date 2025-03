Los desahucios se disparan en Francia y una madre con tres hijos denuncia su próxima expulsión: “Sé que van a venir a derribar la puerta”

Agentes de policía entran por la ventana en un desalojo (Dani Gago)

Los desahucios son una de las situaciones que más conflictos y protestas generan en los barrios. Existen todo tipo de contextos, pero cuando se trata de un vecino querido que acaba siendo expulsado de su hogar por no poder pagarlo, el barrio suele volcarse en su defensa y apoyo, con manifestaciones y muestras de queja.

No obstante, los desahucios generan grandes debates políticos. Cada partido tiene una visión distinta, con algunos extremos que optan por la expulsión directa, y otros que consideran esto una absoluta violación de los derechos humanos. En muchos países occidentales se ha convertido en un tema clave en debates y en la actualidad mediática.

Es el caso de Francia, donde el número de desahucios se ha disparado, llegando a duplicarse en 2024. El Gobierno ha tramitado un procedimiento con el fin de acelerar los desalojos de viviendas ocupadas, lo que se suma a los casos de expulsión por impagos. Una madre ha denunciado que va a ser expulsada de su casa.

“Sé que van a venir a derribar la puerta”

Brenda Lesourd es una madre que vive con sus tres hijos en la región francesa de Seine-et-Marne. Esta mujer ha explicado la insostenible situación en la que tiene que vivir. “Sé que van a venir a tirar la puerta abajo, que estarán con la policía. Así que tengo miedo. Tengo miedo de que mis hijos vivan una situación traumática”, ha explicado la mujer.

Viven los cuatro en un garaje reformado de 35 metros cuadrados, por el que paga 750 euros. Sin embargo, esta improvisada vivienda ha sido declarada no conforme e insalubre por la Agencia Regional de Salud. Esto ha provocado que se emita una orden de desahucio.

El propietario le retiró la posibilidad de pagar el alquiler en efectivo, y tampoco realizaba recibos, por lo que Brenda no puede demostrar que pagara un alquiler. De esta forma, tampoco puede acceder a una vivienda social debido a que no ha pagado el alquiler. El ayuntamiento, que dice seguir el caso, no dispone de viviendas de emergencia.

“Guardamos la mayor cantidad posible de ropa de todos. Hicimos bolsas con los papeles, porque tampoco debemos olvidarlos, son importantes. Intentamos meter nuestras vidas en bolsas”, ha explicado Brenda Lesourd. Sus hijos están creciendo acostumbrados a estar preparados para abandonar su casa en cualquier momento.

El aumento de los desahucios

En Francia, el número de desahucios ha crecido. La legislación contra la okupación se ha endurecido en los últimos años, considerándola totalmente ilegal y con posibles condenas de tres años de cárcel. También se extienden los hogares que no cumplen con la normativa higiénica o los inquilinos que no pueden pagar sus alquileres.

Según la organización Derecho a la Vivienda, las expulsiones de los hogares llegaron a duplicarse el pasado año. La asociación, que organizó una manifestación contra los desalojos al final de las vacaciones de invierno este sábado por la tarde en la Place de la République, adelanta que durante 2025 seguirá aumentando este número, con lo que también crece su actividad y preocupación.