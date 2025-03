El multimillonario José Elías confiesa cuánto dinero le cuesta el absentismo laboral: “Hay algunos que le echan un morro…”

El multimillonario José Elías confiesa cuánto dinero le cuesta el absentismo laboral. (Montaje Infobae)

El multimillonario y empresario José Elías, dueño de varios negocios, ha hablado sin tapujos sobre uno de los mayores problemas que enfrenta en su empresa: el absentismo laboral. Durante su entrevista en el pódcast de Jordi Wild, The Wild Project, Elías desveló las cifras que maneja cada año debido a las bajas laborales, y cómo esto le afecta a él económicamente.

El empresario detalló que su empresa La Sirena, conocida cadena de supermercados, tiene una tasa de bajas del 7% entre su plantilla. Esto, según Elías, representa una pérdida económica anual de alrededor de 2.200.000 € para él. “Yo tengo un 7% de bajas en la sirena macho. A mí me cuesta cada año 2.200.000 euros la gente que se pone de baja”, confesó durante su intervención en el pódcast.

Elías destacó que, aunque la mayoría de las bajas son legítimas, hay empleados que se aprovechan del sistema, generando un coste adicional innecesario a la empresa. “Yo te aseguro que el 30% o 40% son gente que se ha hecho daño, se ha roto un brazo, pero hay algunos que le echan un morro que se lo pisan”, señaló.

“Hay profesionales de las bajas”

Durante la charla que mantienen ambos, hablaron no solo de las bajas por dolencias físicas, sino también por las bajas provocadas por problemas de salud mental, como las depresiones. Aunque Elías reconoció que estas bajas pueden ser legítimas, expresó su escepticismo sobre ciertos casos, dejando entrever que, según él, algunos trabajadores podrían estar abusando de esta circunstancia para evitar ir a trabajar. “A lo mejor las bajas por depresión son verdad. No te digo que no, pero que hay profesionales de las bajas”, afirmó el empresario.

Por su parte, el presentador Jordi Wild intervino para señalar que, en su opinión, todos conocemos a alguien que se encuentra de baja por razones que no siempre están claras, y que muchos de esos casos son aprovechados por algunos empleados para “vivir del cuento”. En respuesta, Elías ofreció una reflexión sobre la relación entre empresarios y empleados en España, sugiriendo que el concepto de “enemigos comunes” ha distorsionado la relación laboral.

“Yo no creo que la empresa ni el empresario se aproveche de nadie. Yo creo que la empresa o el empresario dan trabajo a la gente y que gracias al empleado existe el empleador”, defendió Elías, subrayando que la colaboración mutua entre empresario y empleador es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa.

“Ahora se está atacando al empresario como el gran enemigo”

Siguiendo con esta línea, Elías también comentó que en España se ha creado una visión en la que el empresario es visto como el “gran enemigo”, una mentalidad que ha influido en la percepción pública sobre el mundo laboral. “Ese concepto está aquí en España. Porque nos hemos como inventado lo del enemigo común y ahora se está atacando al empresario como el gran enemigo”, afirmó, mostrando su desacuerdo con esta visión.

El empresario, conocido por su éxito en la gestión empresarial, también destacó la importancia de encontrar un equilibrio en las relaciones laborales, donde tanto trabajadores como empresarios tengan beneficios mutuos. Así, Elías defendió la idea de que las empresas deben seguir siendo un motor de empleo y desarrollo económico, sin caer en la demonización de los empleadores.