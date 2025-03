El multimillonario José Elías revela qué 3 cosas valora para contratar a alguien: “Los títulos que tienes no reflejan tus capacidades”

José Elías en el podcast de Jordi Wild de febrero de 2024 (Montaje elaborado por Infobae España)

Francisco José Elías Navarro es un empresario catalán de 48 años, que cuenta, en la actualidad, con un total de 180 compañías. En 2009, sufrió un duro revés económico: “Me arruiné hasta el punto de solo tener 3.000 € en mi cuenta. Con ese dinero empecé una empresa de energía que ahora factura 2.800.000.000 € al año”, revela en la descripción de su canal de YouTube.

Su historia de recuperación lo ha convertido en un referente para emprendedores que buscan abrirse camino desde cero en distintos sectores. Por ello, ha sido invitado a numerosos programas de entretenimiento en los que comparte su opinión sobre distintas cuestiones y las claves de su éxito.

Hace un año, Elías se sentó en el podcast conducido por Jordi Wild, donde abordó uno de los temas clave de su filosofía empresarial: su visión sobre el talento y la contratación. Durante la conversación, explicó los criterios que sigue al incorporar nuevos profesionales a sus negocios.

Crítico con la educación tradicional

Uno de los puntos que más llamó la atención de su discurso fue su postura sobre la formación académica y su peso en el mundo laboral. “Yo contrato a muy poca gente porque soy bastante crítico con la educación y con la titulitis”, comenzaba explicando el empresario. “Yo prefiero que me expliques qué sabes hacer, a que me digas qué títulos tienes, porque entiendo que los títulos que tienes no reflejan tus capacidades”, afirmó.

Y es que, desde su punto de vista, la experiencia y práctica es mucho más importante que la teoría. “Tú tienes ADE y yo, si no has dirigido una empresa, no doy por hecho que sabes dirigir una empresa. Entonces a mí la titulitis como que me patina un poco. Soy bastante crítico con eso”, añadió.

Esta manera de pensar ha generado debate entre los usuarios de distintas plataformas. Hace unos días, un perfil de TikTok subió una parte de la entrevista realizada hace un año en la que se recogían estas declaraciones del catalán. Y algunos perfiles compartieron sus discordancias: “Claro, un chaval de 23 años recién salido de la facultad va a haber dirigido una empresa. Este es de los que hay que nacer con experiencia”, exponía un internauta, haciendo referencia a la paradoja de la experiencia, que explica cómo muchas empresas exigen experiencia previa para contratar a nuevos trabajadores, pero, al mismo tiempo, no brindan oportunidades a jóvenes que buscan su primer trabajo y necesitan esa experiencia para postularse en el futuro.

Otro usuario añadía con ironía, “O sea, que si busca un cirujano…¿le da igual que tenga título?“.

Su criterio para seleccionar talento

A la hora de contratar nuevo personal, el empresario asegura que evalúa a sus colaboradores basándose en un modelo que denomina “triángulo” o “orden de preferencias”, compuesto por tres factores clave:

Lealtad (70%): “Es lo que más valoro”, señaló, dejando claro que la confianza y el compromiso con la empresa son su prioridad. Actitud: La predisposición para afrontar retos y crecer dentro de la compañía. Aptitud: La capacidad técnica y los conocimientos aplicados, que considera secundarios respecto a los anteriores.

Elías admite que su sistema de contratación es poco convencional y que suele evitar incorporar personas externas. “Me cuesta mucho traer gente de fuera. Por eso yo necesito la lealtad. Necesito verla. Con los años”, explicó.

Promociones internas y estrategia de liderazgo

El empresario también detalló su estrategia para formar a los futuros líderes de sus compañías. “Normalmente hago movimiento de fichas. Si veo que alguien me puede valer, lo que hago es busco a alguien para sustituir a este y a este lo elevo. Y así, poco a poco”, argumentó en la misma entrevista.

Puso como ejemplo la designación del director general de La Sirena. “Un día llegué a desayunar con los directivos y le dije a Xavi: ‘aquí huele a bacalao’. Y él lo supo. Era porque sabía que iba a ser el director general de La Sirena. Ahora hay uno que sabemos que es el próximo director general y él lo sabe. La próxima compañía donde yo tenga un compromiso, él sabe que va de cabeza”, explicó.

Comparó este método con la formación de estrellas del fútbol. “Es un chaval joven que ya lo hemos cuidado, hemos hecho un poco el Messi, ¿sabes?”.

Con este modelo de liderazgo, Elías continúa expandiendo su imperio empresarial, apostando por la confianza y el crecimiento interno por encima de la formación académica convencional.