Un niño de 10 años llama al 112 y finge que está pidiendo una pizza para avisar de violencia machista y salvar a su madre

Un niño salva a su madre de violencia doméstica simulando que llama al 112

Lo que parecía una llamada inocente para pedir comida a domicilio se convirtió en una estrategia inteligente de un niño de 10 años apara rescatar a su madre de los abusos de su padre.

Los hechos sucedieron en un pueblo de Latina (Italia), donde el menor ha sobrepasado los límites de la valentía y la inteligencia, formando un mensaje en clave a los servicios de emergencia: “Quiero pedir algunas pizzas”.

El niño llamó al 112 y en lugar de describir la situación, solicitó algo de comer simulando que llamaba a un restaurante. Un código ingenuo, pero que evitó que su padre, el agresor, descubriera su intento de pedir ayuda, según ha señalado el diario italiano Il Menssaggero.

El operador, al captar la urgencia detrás de la solicitud, preguntó al menor cómo se encontraba: “¿Estás en peligro?” “¿Alguien te está haciendo daño?” Pero el niño no respondió. Simplemente, dejó la llamada abierta, lo que permitió escuchar a las autoridades que se encontraban al otro lado los gritos y lamentos de la vivienda.

De esta manera, los agentes pudieron confirmar una agresión por parte del padre a la esposa y sus hijos, lo que llevó a los carabineros a intervenir de inmediato.

No era la primera vez

El teléfono móvil utilizado por el niño fue geolocalizado rápidamente, lo que permitió a las autoridades presentarse en pocos minutos en el lugar. Al entrar en la vivienda, los agentes pudieron constatar la situación de violencia y proceder al arresto del padre.

Tras la detención, se emitió de manera urgente una orden de alejamiento al domicilio familiar, aunque no se descarta que en las próximas horas se dicten medidas más severas.

Este no era el primer intento del menor por buscar ayuda. En ocasiones anteriores, había llamado al 112, permaneciendo en silencio con la esperanza de que los operadores pudieran interpretar los sonidos de fondo. No obstante, estas llamadas no fueron analizadas correctamente, lo que dejó a la familia expuesta a nuevos episodios de violencia.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

La respuesta institucional

“Debemos aprender a escuchar lo que no se dice”, explicó el comandante provincial del Arma, Christian Angelillo, en la conferencia organizada en Latina por Assopromos sobre el tema de violencia machista.

Desafortunadamente, este tipo de intervenciones son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, relató Angelillo, que también destacó que las fuerzas del orden reciben numerosas llamadas relacionadas con la violencia de género, el maltrato infantil y el acoso.

A pesar de las denuncias, los arrestos o las órdenes de alejamiento, el comandante dice no ser “suficiente”. Es necesario implementar estrategias más efectivas para prevenir y abordar los caos de violencia, ya que no siempre se logra garantizar la seguridad de las víctimas ni detener a los agresores de manera efectiva.

En este caso, aunque la intervención de los agentes logró poner fin a la agresión, es fundamental que las instituciones trabajen de manera conjunta para prevenir estos casos, concluyó la conferencia de Assopromos. Además, también se instó en la necesidad de capacitar a los operadores de emergencias para identificar señales no verbales de auxilio.