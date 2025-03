La historia del farmacéutico que tiene 10 títulos universitarios y que estudia por hipnosis: “En dos horas almaceno lo que se absorbería en ocho”

Un farmacéutico tiene 10 carreras y estudia por hipnosis.

Estudiar es una decisión que no todos escogen debido a motivos personales o familiares. En España, según datos del Ministerio de Educación, el abandono escolar temprano alcanzó su mínimo histórico con un 13% en 2024. Otros, en cambio, emplean su tiempo en seguir adquiriendo títulos y carreras sin saber muy bien cuándo parar. Educación señala también que “el 79,9% de la población entre 20 y 24 años ya ha alcanzado, al menos, el nivel de la ESO”.

Entre los que se ven destinados a seguir formándose académicamente, se encuentra un farmacéutico italiano que, ya cuenta con diez títulos universitarios. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no adquiere los conocimientos de manera habitual, sino que estudia mediante hipnosis. Este método le permite agilizar el proceso.

Hipnosis: novedosa forma de estudio

Desde el medio italiano Il Corriere della Sera han adelantado que el hombre de 65 años, originario de Trento, al norte de Italia, ha obtenido durante este mes de marzo su décima carrera universitaria. Según este mismo medio, el sexagenario ya cuenta con los títulos de Farmacia, Medicina, Nutrición, Ciencias y Tecnologías del Fitness y Productos Sanitarios, Ciencias de la Nutrición, Ciencias del Deporte y Psicología Clínica y de la Rehabilitación hasta la especialización en Hipnosis y Terapia Clínica.

Este licenciado ha destacado que para conseguir los diez títulos ha tenido que invertir muchas horas de su tiempo: “Lo que me ayuda es una organización rigurosa, la motivación, la disciplina militar que me ha dado la mentalidad y la capacidad para afrontar el estrés y, sin duda, el apoyo de la autohipnosis”, ha recogido la plataforma digital La Tecnica della Scuola. Según informa la Universidad de Cataluña, esta es una técnica de relajación profunda, “similar al trance hipnótico, con el fin de acceder al subconsciente y modificar los patrones de pensamiento, comportamiento y emoción que limitan o perjudican".

El italiano ha expresado para Il Corriere della Sera cómo es su rutina diaria: “Por la mañana temprano me siento a estudiar y entro en autohipnos: en dos horas almaceno lo que absorbería en ocho horas porque este estado, que llamo ‘estado de flujo’, aumenta la concentración y minimiza las entradas e interferencias externas”, ha señalado.

Críticas a su gran trayectoria universitaria

En Internet, muchos haters empezaron a insinuar que los títulos se los habían regalado y que no eran reales. El italiano ha respondido a los cuestionamientos que se hicieron sobre él: “Descubrí que en Internet, además de la red oscura, existe un mundo sumergido de envidia y frustración, con gente descontenta dispuesta a derramar veneno y malicia, insultando y sugiriendo que la universidad online no es una universidad real, como si los exámenes me los hubieran regalado, e insinuando que compré mis carreras”.

A esto, también ha añadido que “estas personas, sinceramente, dan lástima y necesitan ayuda. La incapacidad de aceptar los éxitos ajenos es injustificable, como lo es la ira de quienes dicen que es imposible". El italiano ha demostrado que la mente es más fuerte que el cuerpo y que, con disciplina, se pueden lograr metas aparentemente inalcanzables.