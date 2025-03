Dos vecinos de Linares se encuentran en una cita a ciegas en ‘First Dates’ y salen sin expectativas sexuales: “Me han dejado estéril”

Paqui y Manuel se dan cuenta de que son vecinos en 'First Dates' (Montaje Infobae, First Dates)

Paqui y Manuel, dos solteros de 72 y 74 años respectivamente, se conocieron por primera vez en el programa de televisión First Dates, donde, además de buscar una posible relación, encontraron una conexión inesperada. Aunque ambos tienen experiencias vitales marcadas por las dificultades y pérdidas, la cita se convirtió en un encuentro lleno de risas, sorpresas y una sincera complicidad.

La cita comenzó con una charla relajada entre Paqui y su anfitrión, Carlos Sobera, quien le preguntó por su pasado laboral. Paqui, con una historia de vida marcada por el trabajo constante, respondió sin reservas: “He estado todo el día trabajando, desde muy, muy pequeña, que no he ido ni al colegio”. Desde que se jubiló hace unos años, la jienense ha afirmado que lleva los últimos “dos años modernizándome a la hora de poder decir: ‘Me voy al baile un día a la semana, que voy con mis amigas al campero”. Sus palabras han dado sin duda una pista a los espectadores del deseo que tiene la mujer por salir y pasárselo bien

En cuanto a Manuel, su llegada fue impactante para todos. “Viene usted hecho un pincel”, bromeó el presentador antes de que el soltero se sentase frente a Paqui. Esta se ha quedado igual de asombrada: “Vestido de traje, ‘entrajetado’. No como yo”, ha añadido en el confesionario del amor. El hombre de 74 años ha querido ir al programa y darse el lujo de pasar una velada especial porque “como estoy tranquilo en mi casa se me pasan los días, se me pasan las semanas y ya llevo tres o cuatro semanas que apenas salgo. Y eso no es bueno para mí” ha explicado.

“Es imposible, no me lo creo”

Paqui y Manuel se dan cuenta de que son vecinos en 'First Dates' (First Dates)

Nada más quedarse a solas en la barra del restaurante, comenzaron a conocerse mejor, pero lo que ninguno de los dos esperaba era el asombroso giro que tomaría la cita. Y es que, cuando Manuel le ha preguntado a Paqui dónde vivía, esta le ha respondido que reside en “Linares”. La sorpresa no se hizo esperar: Manuel también era de Linares, y no solo eso, sino que ella podía localizar la calle en la que él vive. “No me lo creo”, exclamó ella, completamente estupefacta. “Somos vecinos, vecinos, vecinos…”, dijo, todavía incrédula.

Este descubrimiento dejó a Paqui completamente en shock. “Me he quedado en shock, es imposible, no me lo creo”, dijo entre risas. Pero la conexión no terminó ahí. A medida que continuaban conversando, Paqui le reveló a Manuel que iba al mismo centro de mayores que él. Aunque Manuel llevaba unas semanas sin salir mucho, él también había participado en los bailes que Paqui solía disfrutar, lo que reforzó la sensación de que sus caminos debieron cruzarse en varias ocasiones sin saberlo.

La conversación se fue tornando más íntima y sincera. Paqui le contó que había tenido tres hijos, pero que durante toda su vida estuvo más enfocada en el trabajo y el cuidado de su familia que en sí misma. Ahora, en su jubilación, comenzaba a disfrutar más de su tiempo y de las pequeñas cosas de la vida, como salir a bailar y arreglarse. Sin embargo, había tenido que dejar de conducir por sus problemas con la visión: “Tenía un bar entonces y después de perder el ojo derecho me jubilaron. Aunque luego entré a trabajar en la ONCE. Y me ha entrado un glaucoma en el ojo izquierdo y puedo ir perdiendo la vista. Pero de momento me voy apañando”, ha explicado ante la cámara.

Manuel, por su parte, también compartió algunos detalles sobre su vida, entre ellos “Me operaron de la próstata y me dejaron estéril”, le confesó, añadiendo que ya no sentía nada en la zona. Paqui, sin mostrarse incómoda, le aseguró que a su edad lo que más le gustaba era un buen abrazo.

Una clase de baile en el reservado

Paqui y Manuel bailan un bolero en 'First Dates' (First Dates)

La cita continuó con una sensación de complicidad creciente, y ambos se decidieron a bailar un bolero en el reservado del programa, un momento que consolidó aún más su conexión. “Me parece elegante, guapo y la persona que estaba buscando”, afirmó Paqui mientras Manuel la miraba con una sonrisa. A su edad, ambos parecían haber encontrado algo más valioso que una atracción superficial: una conexión genuina basada en la sinceridad y el afecto mutuo.

Al final de la cita, Paqui se encargó de un detalle que la hizo aún más independiente y segura: “Vamos a pagar a medias. Yo tengo mi dinerito y me gusta ser libre”. Este gesto reflejó su deseo de mantener su autonomía, aunque también mostró el respeto y la complicidad que había surgido entre ambos.