Una española que vive en Marruecos enseña la fruta y verdura que ha podido comprar por 10 euros: “Y me ha sobrado. ¿Qué te parece?”

La creadora de contenido en el video. (TikTok/@soytamararp)

¿Cuánta compra se puede hacer en Marruecos con 100 dirhams (10 euros)? A ojos de Tamara, una española que vive en el país vecino y su cuenta su día a día a través de su cuenta de TikTok (@soytamararp), una generosa. En uno de sus últimos vídeos, muestra cómo le cunde el dinero después de pasar por el mercado.

Su recorrido empieza en el mercado local, un lugar que ella frecuenta para abastecerse de productos frescos, conforme explica. Tras unos planos del lugar y un paseo entre los puestos, tiene todo lo que necesita. “Ya tengo hechas las compritas. Bueno, pues los 100 dirhams han dado para bastante, como puedes ver, he comprado un montón”, asegura.

300 gramos de carne por 3 euros

Ya en casa, enumera cada uno de los productos comprados y muestra los precios de forma precisa, proporcionando un panorama del precio de los alimentos en Marruecos. Por ejemplo, cuenta que se ha llevado 300 gramos de kefta, carne picada típica en la gastronomía local, por 30 dirhams (alrededor de 3 euros).

Después, pasa a describir su compra de frutas, verduras y hortalizas, organizada en dos bolsas: “Primero, tenemos tres berenjenas, dos calabacines, un pepino, cuatro zanahorias -dos gigantes y dos más pequeñitas-, cuatro cebollas -dos grandes, como mi cabeza, y dos más pequeñas-, dos patatas súper grandes y cuatro patatas pequeñitas, además de siete u ocho mandarinas”.

Una segunda bolsa contiene más productos: “Un puerro, que voy a usar para hacer sopita; cinco tomates pequeñitos y luego dos más grandes, en total siete tomates. También hay dos pimientos rojos, dos pimientos verdes, una lima, lechuga... Y tres aguacates. Y además, tres naranjas”, detalla Tamara. Su entusiasmo es evidente cuando añade la nota final: “Tengo que decir que me sobraron cinco dirhams, que son 50 céntimos, o sea que me he gastado en todo esto 95 dirhams, que son 9,50 euros. ¿Qué te parece? A mí me parece genial. He comprado un montón.”.

Una cesta un 34% más cara que hace 5 años

Durante los últimos cinco años, tras el paso de la pandemia de la covid-19 y el estallido de la guerra de Ucrania, la inflación ha acompañado a los españoles y ha disparado el precio de los precios. La escalada de precios afecta especialmente a la cesta de la compra. De hecho, hacer la compra es ahora un 33,9% más caro que hace cinco años, cuando los ciudadanos hacían acopio de alimentos por el confinamiento.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios han subido hasta un 112,8% en casos paradigmáticos como el del aceite de oliva. Por diferentes causas, como las tensiones en la reactivación económica tras la pandemia, la sequía y, sobre todo, la guerra en Ucrania, las patatas han repuntado un 43% en cinco años, las legumbres un 36,8% y la categoría de leche, queso y huevos un 35,4%.