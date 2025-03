¿Se puede faltar al trabajo con un justificante médico de reposo o hay que pedir la baja? Un abogado lo aclara. (Montaje Infobae)

Ponerse enfermo y tener que debatirse entre acudir o no a tu puesto de trabajo es una situación común que le pasa a mucha gente a diario, pero que suele generar conflicto entre los trabajadores y las empresas. ¿Qué ocurre si el médico no da la baja laboral, sino que entrega un justificante de reposo? ¿Está el trabajador cubierto legalmente si decide no presentarse en su puesto? El abogado laborista Juanma Lorente ha abordado este tema en un vídeo publicado en su perfil de Tiktok, @juanmalorentelaborista, donde aclara varios puntos clave a tener en cuenta.

“Puedes faltar al trabajo si el médico lo que te da es un justificante de reposo de 72 horas en vez de darte la baja médica”, afirma Lorente, quien subraya que este tipo de situaciones no son excepcionales y que incluso pueden derivar en conflictos laborales. De hecho, explica que recientemente tuvo que atender a un cliente que fue despedido por no acudir a su puesto tras haber entregado uno de estos justificantes a su empresa. En el documento, según relata el abogado, “literalmente ponía que se aconsejaba reposo durante 72 horas y la empresa se empeña en que eso no es una baja médica y que, por lo tanto, no puede faltar. Finalmente le despidió”.

Una de las cuestiones que pueden surgir es si este tipo de justificantes tienen valor suficiente para justificar una ausencia laboral. Según Lorente, sí. “Pero debes saber una cosa como faltar, puedes faltar. Otra cosa es que lo cobres”, aclara. En otras palabras, el justificante médico de reposo puede ser una causa legítima para ausentarse del trabajo, pero no otorga los mismos derechos económicos y de protección que una baja médica formal.

La diferencia clave entre justificante médico y baja laboral

Además, desde el punto de vista legal, la diferencia entre un justificante y una baja es importante. Mientras que el primero acredita que el paciente ha sido atendido por un profesional sanitario y que se le recomienda reposo, la baja médica implica un proceso administrativo que activa el reconocimiento de una incapacidad temporal, con los efectos económicos y de cotización correspondiente.

En ese sentido, el abogado detalla que “la empresa no te puede despedir por faltar al trabajo si tienes este justificante”. Sin embargo, también advierte que “tampoco tú como trabajador tienes derecho a cobrar esos días. Es más, la empresa no tiene ni que cotizar por ti”. Por ello, señala que esta opción, aunque legalmente válida para justificar la ausencia, deja al empleado en una situación de vulnerabilidad económica y administrativa.

Ante este panorama, Lorente recomienda optar siempre por solicitar una baja médica en caso de enfermedad. “Como abogado laboralista siempre te voy a recomendar que pidas la baja al médico si vas a faltar a tu trabajo porque estás malo. Te vas a quitar un montón de historias y un montón de problemas de en medio”, señala. Y añade que, si bien un trabajador puede tener la razón en una posible reclamación posterior, “ya está fuera de la empresa”.

La falta de información sobre derechos laborales ante ausencias por enfermedad

Después, Lorente relata un caso que, aunque es muy concreto, ilustra una problemática más amplia que afecta a numerosos trabajadores: la falta de información clara sobre los derechos laborales cuando se trata de enfermedades que solo necesitan unos días para la recuperación. Muchos empleados optan por justificantes de reposo pensando que es suficiente para proteger su puesto, sin saber que, aunque legalmente su ausencia esté justificada, pueden enfrentarse a decisiones empresariales unilaterales, como la rescisión del contrato.

En estos casos, el recurso legal puede terminar siendo largo y caro. El trabajador despedido puede impugnar la decisión y acudir a los tribunales, donde probablemente obtendría una resolución favorable si se demuestra que la ausencia estuvo justificada médicamente. No obstante, como señala el abogado, el perjuicio ya estaría hecho, y reincorporarse a la empresa no siempre es una opción realista.