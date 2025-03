El cocinero de La Moncloa cuenta en ‘La Revuelta’ como le gusta la carne a Pedro Sánchez y el presidente le responde: “Qué bien me conoces, José”

El actor Quim Gutiérrez y el cocinero José Roca en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Este miércoles, La Revuelta ha contado con un invitado de última hora. Y es que ayer, durante la visita de la artista Lia Kali, David Broncano lanzó al aire la pregunta de quién cocinaría en el Palacio de La Moncloa, si habría alguien al mando de los fogones de la casa de los presidentes del Gobierno. Y la respuesta la han dado hoy. Hasta hace tres meses, era José Roca.

El cocinero, que ha estado en el Teatro Gran Vía junto al actor Quim Gutiérrez, otro de los invitados de la noche del programa de Broncano, ha afirmado que “he estado 46 años en las cocinas de Moncloa, desde el 78, pero me jubilé hace tres meses”. Aunque no siempre ha trabajado como cocinero, sino que empezó como lavaplatos mientras estaba en la universidad: “de jefe de cocina he estado unos 11 años”.

Durante la entrevista, una de las curiosidades que quería saber el presentador ha sido cómo le gustaba la carne a cada presidente para el que ha cocinado. “¿A quién le gusta la carne más cruda? No sé, es que a todos les gusta al punto, pero al presidente de ahora…”, aunque no ha podido terminar la frase porque Broncano ha añadido “al perro poco hecha, claro, por supuesto”. En opinión de Roca, la carne se debe hacer más bien poco hecha.

Ante esta pequeña confesión, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dedicado unas palabras al hasta hace poco jefe de cocina de La Moncloa desde su perfil de X. “Qué bien me conoces, José”, ha expresado, agregando: “¡Disfruta de tu jubilación más que merecida!”.

Captura de pantalla de una publicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde su perfil de X. (X / @sanchezcastejon)

“El presidente me hizo entrega de una Medalla de la Orden de Carlos III”

Dado que Quim Gutiérrez ha querido quedarse para compartir espacio con José Roca, cocinero y actor se han sentado en el sofá. Ahí, Roca ha contado una anécdota de su despedida por la jubilación de sus compañeros, que se celebró en una zona muy especial: en el salón de columnas, una de las partes más importantes del Palacio de La Moncloa. “El presidente vino, y además me hizo entrega de una Medalla de la Orden de Carlos III, que es una señora medalla. De las personas que tienen esa medalla, no creo que nadie la haya recibido en mangas de camisa”, ha bromeado el cocinero.

Además, ha confesado, con la boca pequeña, que hace muchos años, uno de los presidentes sufrió una intoxicación, aunque ha reconocido que no le gusta mucho hablar de aquello porque “más que nada, eso nos duele mucho”. “Código marrón, que se llama”, ha ironizado Broncano para quitarle seriedad al asunto.

Después, ha confirmado que, aunque en La Moncloa no tiene catadores oficiales, sí los hay cuando había visitas oficiales de algún mandatario del extranjero: “Cuando ha venido, por ejemplo, Erdogan, traía una persona para verificar que la comida estuviera en condiciones. Aunque no llegó a probarla, porque su comida iba a salir del mismo sitio que la de nuestro presidente”.

Como curiosidades, Roca ha asegurado que Rajoy tenía debilidad por la cocina gallega, “y la comida gallega tiene unos productos maravillosos”. También ha explicado que, para el desayuno, la fruta está muy demandada entre los presidentes, pero que cada uno ha tenido sus gustos, y que iban cambiando según el momento.