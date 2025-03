Un maquinista de Renfe revela qué significa activar ‘el hombre muerto’: “Es una de las razones por las que viajar en tren es tan seguro”

Foto de archivo de una maquinista de un tren. (Renfe)

Uno de los aspectos más desconocidos de la profesión de maquinista de un tren es su lugar de trabajo, el interior de la cabina en la que permanecen sentados durante su jornada laboral. A diferencia de la conducción de un coche, el maquinista de un tren no posee un volante o una palanca de cambios o para señalizar el intermitente. En la sala de control de un tren, hay diferentes palancas con las que se ordena el sentido que debe tomar el ferrocarril, sistemas de comunicación con los puestos de mando correspondientes y múltiples pantallas que muestran datos relevantes sobre el estado del convoy.

Además, hay varios sistemas preventivos de seguridad, desconocidos para el público general, que hacen del transporte en tren uno de los más seguros.

Un pedal que debe ser accionado cada poco tiempo

Por el momento, los maquinistas son una pieza imprescindible para el transporte de personas y mercancías en tren. Pero, la habitual presencia de una única persona responsable de la conducción del tren, puede suponer un problema, en caso de que sufra un incidente de salud.

Con el objetivo de solucionar este imprevisto, los trenes cuentan con un mecanismo de seguridad preventivo, más conocido como el ‘Hombre Muerto’. Se trata del “pedal que deben presionar los maquinistas para asegurarse que están bien en todo momento”, explica un maquinista en un vídeo publicado en el perfil oficial de Renfe en TikTok, principal operadora ferroviaria en España. Si el conductor no presiona este mecanismo -en forma de pedal o botón- en el intervalo de tiempo que establece el sistema, se activa un sonido estridente que, a su vez, accionaría “el freno de emergencia y se frenaría el tren por completo”, relata el trabajador de la empresa pública.

Un maquinista de Renfe desvela el mecanismo de seguridad en los trenes. (@renfe en TikTok)

El hecho de que todos los trenes dispongan de este sistema de seguridad es uno de los motivos por los que “viajar en tren es tan seguro”, concluye el maquinista.

Otros mecanismos de seguridad ferroviarios

Además del mencionado pedal del hombre muerto, la cabina de un tren está equipada con otros mecanismos de seguridad que tienen como objetivo proporcionar la seguridad de la carga transportada, ya sean personas o mercancías.

En primer lugar, los sistemas de protección automática de trenes (ATP) como el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), aunque proporcionan asistencia significativa en la conducción ferroviaria, no garantizan la detención completa del tren ante una señal roja. Según la Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción (EADIC), su función principal es informar al conductor, desde la cabina, sobre la indicación de la señal próxima y activar automáticamente los frenos de emergencia cuando se rebasa una señal en rojo, lo que no evita por completo la existencia de accidentes. Por otra parte, la evolución de los sistemas de protección del tren ha permitido desarrollar sistemas de ATP de Información Continua que supervisan de forma continua la velocidad del convoy, activando el sistema de frenado para no sobrepasar una señal en rojo.

Fuente: X @MaurizioSocci

Asimismo, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) está formado por el Sistema Europeo de Control de Trenes (ECTS), el cual se encarga del control y la seguridad del tráfico. Se trata de un sistema que impide que un tren supere la velocidad máxima de un tramo o ignore las señales que indican parada.