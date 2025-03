Un empresario hostelero busca camarera para trabajar 48 horas a la semana por 900 euros: “Ni Antonio Recio se atrevió a tanto”

Una camarera en un bar en una imagen de archivo. (Jesús Hellín / Europa Press)

Los trabajadores del sector de la hostelería afrontan cada día situaciones rocambolescas, inverosímiles e ilegales. En todos los rincones de España se pueden encontrar ofertas de trabajo para trabajar en bares, cafeterías y restaurantes, ahora bien, en contadas ocasiones vendrán junto a contratos con condiciones laborales juntas, dignas y que cumplan con el Estatuto de los Trabajadores. Esta realidad -extendida, conocida y escasamente atendida- queda plasmada en las redes sociales de @soycamarero.

Detrás del perfil, se encuentra Jesús Soriano, que ha compartido a través de su cuenta de TikTok un nuevo caso de explotación laboral. “Ni Antonio Recio se atrevió a tanto”, dice antes de narrar la última historia que le ha hecho llegar una de sus seguidoras, a través de la captura de pantalla de una conversación:

-Hola, buenas. Para la jornada completa, ¿sigue interesada?

- Sí, claro. Si me puede informar un poco.

- Lo que no sé ahora mismo es decirte el horario exacto el turno, pero son 900 euros al mes, unas 48 horas o así media jornada.

- 48 semanales?

-Sí, a la semana.

- Y, ¿días de descanso?

- Los martes se descansa.

- Estoy bastante interesada en la oferta de trabajo, porque me gusta mucho el sitio, pero 48 horas semanales por 900 euros, no está muy compensado.

- Para cobrar más en hostelería, en todos lados tienes que echar más horas. Está el mercado más o menos así. Pocos hay que paguen más por esas horas...

“Increíble gente. Pero luego la gente no quiere trabajar, no hay camareros”, son las únicas palabras que alcanza a pronunciar Soriano en el video, donde recuerda que el salario que le ofrecen no alcanza siquiera el salario mínimo interprofesional.

1.184 euros mensuales en 14 pagas

En febrero, el Gobierno aprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 4,4% para 2025, hasta alcanzar los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, es decir, 50 euros más al mes que la cuantía fijada para 2024. Si la distribución se realiza en 12 pagas, estas serán de 1.381 euros mensuales para empleados a jornada completa. En caso de que sea inferior, ese salario mínimo será proporcional al tiempo trabajado. De este modo, la propuesta de trabajo que recoge @soycamarero queda muy lejos de cumplir con el mínimo legal. Además, la jornada sería superior a la completa, algo que debería pagarse en horas extra y que tampoco menciona el empresario en la conversación.

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)

Según cifras del Ministerio de Trabajo, 2,3 millones de personas se benefician directamente de esta medida. De ellas, el 26,8% son jóvenes, de entre 16 y 24 años. Por sectores, también beneficia a un 31% de empleados en el sector agrícola, un 14,3% en servicios, un 5,9% en la industria y un 3,4% en el sector de la construcción.