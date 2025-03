Estos son los magnesios que deberías evitar si no quieres tener efectos laxantes, según una doctora

Los magnesios que deberías evitar si no quieres tener efectos laxantes. (TikTok/Adobe Stock)

El magnesio es un nutriente fundamental para el buen funcionamiento del organismo. Contribuye a regular la actividad muscular y del sistema nervioso, además de mantener estables los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, según el National Institutes of Health. Este mineral está presente de forma natural en alimentos como legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras de hoja verde, leche, yogur y otros productos lácteos. Sin embargo, muchas personas no alcanzan la ingesta diaria recomendada y optan por suplementos dietéticos. Antes de consumirlos, es importante considerar sus posibles contraindicaciones y efectos secundarios.

Para qué sirve el magnesio

Tal y como explica la médico y divulgadora Isabel Vina en una publicación de TikTok, el magnesio es un mineral “fundamental para más de 300 reacciones enzimáticas". Comenta que “las más importantes” son, por un lado, la estabilización de la molécula de la ATP. La doctora la define como “la moneda energética universal del cuerpo”, puesto que, las proteínas, los hidratos y la creatina se “convierten en ATP” y con esa molécula es “con la que funcionan todas las células”. “Por tanto, la estabilización de esta molécula, ejercida por el magnesio, es vital”. “Por otra parte, el magnesio es clave para la correcta transmisión del impulso nervioso, para la relajación muscular o para la insulina“, añade la experta.

Qué magnesios deberíamos evitar

Suplementos de magnesio. (iStock)

Teniendo en cuenta que el magnesio es esencial para nuestro cuerpo, hay personas que deciden suplementarse cuando mediante la comida no consiguen la cantidad necesaria. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no todas las cápsulas son una buena opción y que hay algunas que deberíamos evitar “si no queremos tener efectos laxantes y molestias gastrointestinales”.

La doctora insta a esquivar ciertos suplementos "por la manera en la que se liberan en el tracto gastrointestinal, así como la capacidad que tienen de atraer agua“, ya que pueden generar irritación y tener efectos laxantes. Estos tipos de magnesio son: el cloruro de magnesio, el carbonato de magnesio, el óxido de magnesio, el hidróxido de magnesio y, en menor medida, el aspartato de magnesio y el citrato de magnesio. Para aquellos usuarios que quieren suplementarse, pero quieren evitar las molestias gastrointestinales, la experta recomienda tomar: malato, taurato, orotato o treonato.

Contraindicaciones del magnesio

El consumo excesivo de magnesio en forma de suplementos puede provocar diversos efectos adversos, según explican los expertos de Aldous. Entre las posibles contraindicaciones se incluyen diarrea, náuseas y calambres abdominales, mientras que en casos más graves pueden presentarse arritmias cardíacas y paro respiratorio.

Las personas con insuficiencia renal deben tener especial precaución, ya que sus riñones pueden no eliminar el exceso de magnesio de manera eficiente, lo que podría derivar en niveles tóxicos. Además, este mineral puede interferir con ciertos medicamentos, como diuréticos, antibióticos y tratamientos para la osteoporosis, alterando su eficacia y aumentando el riesgo de efectos secundarios.

Un exceso de magnesio también puede afectar el sistema neuromuscular, provocando debilidad muscular, disminución de los reflejos e incluso, en situaciones extremas, parálisis respiratoria. Por ello, los especialistas recomiendan que quienes padecen insuficiencia renal consulten a un profesional de la salud antes de tomar suplementos de magnesio.