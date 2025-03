Una exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de la presión que recibió para operarse el pecho: “Me arrepiento. Me dejé llevar por los comentarios de odio”

Gal·la, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 4', habla sobre su operación de pecho (@gal.law/Instagram)

La isla de las tentaciones se ha convertido en un fenómeno de masas, especialmente su octava edición, que ha dado la vuelta al mundo con la carrera de Montoya por la playa o la canción que este le dedica al tentador de su pareja. La exposición a la que se enfrentan los concursantes durante la emisión del programa es máxima: sus redes sociales son analizadas al detalle con el objetivo de encontrar alguna pista de la decisión final de las parejas y cualquier paso que dan recibe una gran cantidad de comentarios e interacciones.

Por este motivo, el hecho de que la mayoría de ellos tras su paso por La isla decidan someterse a una larga lista de operaciones y retoques estéticos lanza un potente mensaje a la sociedad, especialmente en un momento en el que los cánones de belleza se mueven hacia los cuerpos escultóricos y la presencia de grasa únicamente en las partes del cuerpo que permiten tener curvas voluptuosas y atractivas.

Hace escasos días, Mayeli, una de las tentadoras que más protagonismo ha tenido en esta edición por conseguir que Tadeo cayese en la tentación y fuese infiel a su pareja, se ha sometido a una lipotransferencia a glúteos. Esto provocó una gran cantidad de críticas que incidían en el riesgo de este procedimiento y el peligroso mensaje que lanzaba: “Con esto me quito siete años de gimnasio”. También muchos de los chicos que pasan por La isla de las tentaciones deciden acudir a clínicas estéticas, principalmente para realizarse un tratamiento de masculinización facial con ácido hialurónico, lo que define su mandíbula.

En la actualidad, estos procedimientos están ampliamente asentados y cada vez son más las personas que recurren a ellos para modificar alguna parte de su cuerpo que no les gusta. Sin embargo, el problema se ocasiona cuando la decisión no es tomada de forma libre, sino atendiendo a comentarios negativos que empujan a pasar por el quirófano: “Voy a hablar de algo que nunca he hablado. En esta vida hay una cosa que he hecho de la cual me arrepiento y me da pena porque estoy viendo ahora a muchas chicas que están saliendo de La Isla de las Tentaciones y lo están haciendo”, explica a través de su cuenta de TikTok Gal·la, una de las chicas que participó en la cuarta edición del programa de Mediaset.

Tras dos años y medio de relación, ella y Nico pusieron rumbo a República Dominicana, donde ambos cayeron en la tentación y decidieron romper la pareja: él se marchó solo y ella quiso hacerlo con Miguel, su tentador, pero este rechazó su oferta. Cuando el programa se emitió, meses después de haberse grabado, Gal·la se enfrentó a las críticas por su cuerpo, lo que le llevó a tomar la decisión de operarse.

“Lo que yo necesitaba era terapia”

“Yo me operé del pecho en diciembre de 2021 y grabé La isla en junio del 2021. Realmente todos los comentarios que yo recibí eran de ‘qué plana estás’, ‘no tienes curvas’..., metiéndose mucho con mi físico, sobre todo con mi pecho. Yo tenía un pecho pequeñito, precioso, muy bonito”. Y, pese a estar contenta con su cuerpo, los insultos pesaron más y Gal·la pasó por el quirófano, algo de lo que ahora se arrepiente: “Yo realmente, si hubiese estado fuerte mentalmente, si hubiese estado en una buena época, nunca jamás hubiese tomado esta decisión. Y es que más bien me dejé llevar por los comentarios de odio que recibía y por ciertas personas cercanas en aquel momento, a día de hoy no, que me incitaban a operarme el pecho para verme mejor”.

Gal·la pone el foco en la salud mental, una cuestión que resulta fundamental tratar para sobrellevar la enorme y repentina exposición a la que se enfrentan los concursantes tras salir de La isla de las tentaciones: “Realmente lo que yo necesitaba no era operarme el pecho para verme mejor, lo que yo necesitaba era una terapia que me ayudara a quererme a mí misma”. La exconcursante no demoniza los tratamientos estéticos, sino que incide en los motivos que llevan a cada persona a pasar por el quirófano: “Siempre he recomendado operarse el pecho si de verdad te crea algún complejo. El problema es que a mí nunca me ha creado un complejo, a mí el complejo me lo crearon los comentarios que yo recibía diariamente sobre mi aspecto físico”.

A día de hoy, de hecho, Gal·la sigue sometiéndose a algún tratamiento estético, como inyectarse bótox en los labios. Sin embargo, la joven destaca que ahora lo hace “desde el conocimiento de que lo estoy haciendo por mí y no por contentar a otras personas”.