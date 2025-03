Montoya no puede más y abandona su reencuentro con Anita Williams en ‘La isla de las tentaciones’: “Me voy destrozado”

Montoya en el reecuentro de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

José Carlos Montoya es el gran protagonista de la octava edición de La isla de las tentaciones. Sus inesperadas reacciones en cada hoguera han dejado tras de sí un sinfín de momentos que ya forman parte de la historia televisiva de España. Tanto es así que, tras convertirse en uno de los rostros más aclamados de Mediaset, ha sido fichado para formar parte de Supervivientes 2025. Si bien el pasado domingo, 9 de marzo, saltó del helicóptero y dio inicio a su aventura en Cayos Cochinos, lo cierto es que aún quedaba por ver su esperado reencuentro con la que fuera su novia, Anita Williams.

La noche de este lunes, 10 de marzo, Telecinco ha emitido La isla de las tentaciones: tres meses después, donde, nuevamente, Montoya ha vuelto a acaparar todos los focos tras abandonar inesperadamente el plató. El sevillano volvió a sentarse junto a Sandra Barneda para reunirse con su expareja, quien tanto daño le hizo en su paso por las villas de República Dominicana.

“Para mí, abandonar solo La isla fue... no puedo estar bien“, son las primeras palabras que ha pronunciado el andaluz, poco antes de volver a enfrentarse a las imágenes más duras. “Verme en ese estado no me gusta, yo soy alegría, pero ver eso... Nosotros éramos pura magia. Y a los dos días me hizo ese daño tan repentino. Es que cuando ella cae, yo no lo quería aceptar. Eso tenía que ser una película de terror”, ha detallado el concursante del reality de supervivencia.

Montoya, Anita y Manuel en el reecuentro de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

José Carlos Montoya ha revelado que Anita Williams “quería volver conmigo, desde el aeropuerto. Lloraba, pero se daba piquitos con Manuel en el avión. Y después de decirme eso, se queda en Madrid con él, pues Montoya se monta en su tren y se va a llorar a su casa”.

“He sido un pelele”

Mientras sus compañeros de La isla “se quedaron de fiesta”, él se fue a su hogar. “Me empezaron a contar cosas de Gabriela, pero yo tenía claro que con ella no quería nada”, ha admitido. No obstante, Anita seguía mostrándole sus intenciones de volver con él, algo que le llevó a hacer las maletas e ir a verla. "Cogí mi maleta y me fui a Barcelona, no funcionó y nos dimos un tiempo, pero ella me escribe y yo hago otra maleta y vuelvo a instalarme en Barcelona. Ponía el amor de su vida a la misma par que un tío que acaba de conocer hace tres días", ha explicado.

Montoya en el reecuentro de 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Después de confesar que aún sigue considerando a Anita Williams “el amor de mi vida”, Montoya no ha podido evitar irrumpir la entrevista de esta, cuando estaba conversando junto a Sandra Barneda. “He sido un pelele. Vamos a ver, cuenta las verdades”, ha manifestado Montonya. "¿Te arrepientes? No haber caído porque no vale un duro“, ha continuado expresando.

“Esto es lamentable”

La situación se salió de control con la llegada de Manuel y su llamativo look, que desató las risas y un sinfín de comentarios irónicos por parte de Montoya. "No me destelles con esos dientes, Freddy Mercury“, ha dicho, nada más ver al tentador. Las versiones que Montoya, Anita y Manuel dieron a la presentadora de televisión, no terminaba de encajar.

"Ana, me decías que me echabas de menos, era mutuo, ¿no? Nos hemos vuelto a ver, y yo te decía muchas veces que volvieras con tu novio porque contigo no iba a tener nada serio“, ha dicho Manuel, dejando a Sandra sin palabras. ”Lo que yo estoy entendiendo es que lo intentabas con Manuel y cuando no funcionaba volvías con Montoya“, ha dicho la conductora del espacio.

La versión que acababa de decir Sandra Barneda pareció convencer al sevillano, quien no pudo aguantar más y terminó abandonando el reencuentro. “Esto es lamentable”, ha afirmado Montoya, antes de levantarse y salir de la escena. "¿Esta es la versión que me quería dar? ¡Se acabó! Ahí se queda, eso es lo que te importo. Me voy destrozado y ella se queda ahí, esto era una prueba y ya lo has demostrado“, ha manifestado el andaluz a Anita. Aunque, actualmente, Montoya se encuentra feliz de haber dejado atrás su complicado paso por La isla, lo cierto es que su paz va a durar poco tiempo, pues Manuel y Anita también se unen a la ventura.