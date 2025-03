Ganan 95 millones en la Lotería, pero no podrán cobrar el dinero: compraron demasiados boletos e investigan “irregularidades”

Una persona rellenando un boleto de lotería. (Infobae)

La Lotería, en muchas partes del mundo, supone un relevante momento en el que el azar, la suerte y la probabilidad desarrollan un papel fundamental. Hay quienes juegan asiduamente, otros solo compran sus boletos en acontecimientos específicos como la Lotería de Navidad en España. Sin embargo, esta actividad cuenta con la posibilidad de perder el dinero, ya que no siempre se gana. De hecho, solo unos pocos logran alzarse con el mayor premio para poder tener una vida resulta en el sentido económico.

Sin embargo, según los cálculos matemáticos, cuantos más billetes de Lotería se adquieran, existen más probabilidades de que toque alguna cantidad de dinero. Algunos buscan con ansia conseguir ese premio y hacen lo que sea para aumentar al máximo sus oportunidades. Es el caso de una empresa de Estados Unidos. Esta decidió invertir 25 millones de dólares para poder optar a la máxima recompensa de la Lotería de Texas.

Cambio de planes: no pueden cobrar el dinero

Esta compañía, Rook TX, con sede en Nueva Jersey, ganó en abril de 2023 el juego de azar del Estado sureño. El premio era de 95 millones dólares, a los cuales hay que restarles los más de 20 que habían gastado en casi todas las combinaciones posibles. Esta fue la tercera mayor cifra a nivel estatal desde 1992. La Lotería de Texas es similar a la Bonoloto de España. Consiste en adivinar seis números, entre los que se puede elegir del 1 al 54, por lo que las posibilidades de alzarse con esta inmensa cantidad de dinero son ínfimas.

Bonoloto (Infobae)

Sin embargo, esta desmesurada inversión que aumentó la probabilidad de ganar en un 97%, según ha comentado el medio italiano Leggo, ha desatado una investigación por haber incurrido en presuntas irregularidades. Las autoridades del estado de Texas señalaron que todo apunta a un plan para blanquear dinero. El senador Paul Bettencourt indicó que “los consumidores normales no van y gastan 25 millones en billetes de un dólar”.

Desde la Comisión de Lotería de Texas, su director, Ryan Mindell explicó que se ha tratado de un esfuerzo entre varias personas para comprar todos los boletos. A estas declaraciones, añadió que el premio “aún no ha sido pagado”, debido a las investigaciones. No obstante, aclaró, por otro lado, que no existe una ley que prohíba comprar tanta cantidad de billetes de Lotería.

Otro caso controvertido

A esta compleja situación, se suma otro caso en el que un usuario ganó 83,5 millones de dólares también en Texas a principios de 2025. Según explicó Jackpocket, el ganador se hizo con el premio gastando exclusivamente 20 dólares. Este adquirió sus billetes de Lotería a través de la aplicación, sin necesidad de acudir presencialmente al local de venta.

La idea pareció no encajar con las normas, por lo que el teniente gobernador del Estado, Dan Patrick, acudió a la tienda de donde supuestamente se habían comprado los boletos y manifestó: “No estoy sugiriendo que haya nada ilegal, pero esta no es la forma en que la Lotería fue diseñada para operar”. Ante esto, decidió que se abriese una segunda investigación que permitiese esclarecer lo ocurrido y, así, no influir en la confianza que las personas depositan en este juego de azar millonario.