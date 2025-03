Un experto en empleo explica cuándo un juez decide tus vacaciones y no tu empresa: “No puede elegir la mitad de tus vacaciones”

Cuándo pedirse los días de vacaciones (Pixabay)

Tomarse unas vacaciones no es solo un derecho laboral, sino una necesidad para la salud física y mental. Desconectar del trabajo permite reducir el estrés, mejorar la productividad y fortalecer el bienestar emocional. Diversos estudios demuestran que quienes disfrutan de su descanso regresan con mayor motivación y rendimiento, lo que beneficia tanto a los empleados como a las empresas. Sin embargo, la planificación de las vacaciones no siempre es sencilla y puede generar conflictos entre trabajadores y empleadores.

La normativa laboral establece que los trabajadores tienen derecho a un período de descanso anual, pero la elección de las fechas no depende exclusivamente de ellos. En la mayoría de los casos, las empresas deben acordar con sus empleados el momento en que pueden ausentarse, garantizando un equilibrio entre la operatividad del negocio y el derecho al descanso. Factores como la carga de trabajo, la rotación del personal y los convenios colectivos influyen en la planificación, lo que puede llevar a situaciones de desacuerdo.

Miguel Benito, creador de Empleado Informado en TikTok y con más de 969,8 mil seguidores, ha explicado en uno de sus vídeos virales que los trabajadores tienen más opciones de decidir sus vacaciones de lo que muchos creen. Según Benito, existe la creencia extendida de que la empresa tiene total control sobre la distribución del período vacacional, cuando en realidad la legislación protege al empleado frente a decisiones unilaterales.

“Su empresa no puede elegir la mitad de tus vacaciones” ha comenzado en uno de sus últimos videos @empleado_informado. Y es que, tal y como ha continuado después, su objetivo con esta publicación es “desmitificar una creencia que está muy arraigada en España”, pero que no es del todo cierta. En primer lugar, Benito admite que es “muy habitual que la mayoría” dividan “la mitad de días de vacaciones” para que los elija el trabajador, mientras que la otra mitad las escoge la empresa.

No obstante, “esto no es lo que establece la ley”; por lo que, según explica, “las vacaciones se tienen que pactar de mutuo acuerdo”. De esta manera, el Empleado Informado recalca que en muchas ocasiones el acuerdo al que llega la empresa y el trabajador es decir: “oye, tú, elige la mitad y yo elijo la otra mitad”. Pero ¿qué sucede “si tú no has aceptado eso”?, comenta Miguel. La respuesta es muy sencilla y obedece a la normativa laboral. En tal caso, “es un juez el que va a coger y va a decir, oye, pues las vacaciones se disfrutan en esta fecha o en esta”, explica según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Qué dice la ley española sobre las vacaciones

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es el texto que aprueba el Estatuto de los Trabajadores en España. Además, esta es la norma fundamental que regula las relaciones laborales entre empresas y trabajadores en el ámbito privado. Entre las cuestiones más básicas se encuentran la redacción de un contrato, la delimitación de las jornadas laborales y el salario que percibe el empleado, entre otros derechos y deberes de los trabajadores.

En cuanto a las vacaciones de los trabajadores, reguladas por el mismo estatuto, se determina la duración mínima de 30 días naturales de vacaciones al año, o lo que es lo mismo, 22 laborales, el disfrute libre sin una compensación económica o el criterio acumulativo que prohíbe que se pueden perder si no han sido disfrutadas. Sin embargo, ahondando en la intervención que puede tener un juez en la elección de las vacaciones de un trabajador, el artículo 38 del estatuto dictamina que el conflicto se puede resolver mediante un procedimiento especial y urgente:

Si la empresa impone unilateralmente las vacaciones sin respetar los derechos del trabajador.

Si no hay acuerdo entre ambas partes y el trabajador considera que la decisión empresarial vulnera sus derechos.

Si la empresa no informa con la debida antelación o cambia las fechas sin justificación.

Si el trabajador ha estado de baja y la empresa se niega a reconocer su derecho a disfrutar las vacaciones después de su recuperación.

Asimismo, si estas condiciones no se cumplen, se debe interponer una demanda ante el Juzgado de lo Social, y el juez determinará las fechas en función de la normativa aplicable y las circunstancias del caso. También se deberá cumplir que: las fechas del periodo vacacional esté acordado con dos meses de antelación.