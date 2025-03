Este es el dinero que deberías tener ahorrado para poder dejar el trabajo, según José Elías: “Bien gestionados, te darían 24.000 euros al año”

José Elías estima cuánto dinero hace falta para poder vivir sin trabajar en España.

El sueño de tantos: poder vivir sin trabajar. La pregunta es cuánto dinero hace falta tener ahorrado para poder vivir sin deberse a un jefe, y seguro hay tantas respuestas como españoles. Asimismo, depende de si buscamos una cifra que vayamos a mover, invertir, o si queremos dar con una que nos permita no tener que mover un dedo ni tener miedo a que la cuenta se quede a cero. También, del horizonte vital o ambiciones: si queremos mantener o mejorar nuestra calidad de vida o nos conformamos con lo mínimo para un día a día digno.

Para una persona que no desea invertir sus ahorros y quiere vivir exclusivamente del dinero acumulado, el cálculo es directo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio anual por persona en España oscila entre 18.000 y 25.000 euros, dependiendo del nivel de vida y la ubicación. Si se considera un horizonte de 45 años sin ingresos, desde los 40 hasta los 85 años, sería necesario disponer de entre 810.000 y 1.125.000 euros para cubrir los gastos sin invertir el capital.

Los factores que desbaratan el cálculo

Si se opta por invertir los ahorros en activos financieros que generen una rentabilidad anual del 4%, la cantidad necesaria se reduce significativamente. Según la “regla del 4%”, utilizada en estrategias de independencia financiera, se podría vivir extrayendo un 4% del capital cada año sin que este se agote. De esta forma, para mantener un gasto de 18.000 euros anuales, sería suficiente contar con un patrimonio de aproximadamente 450.000 euros bien invertidos, mientras que para gastos de 25.000 euros se requerirían unos 625.000 euros.

Pero hay factores que pueden alterar los cálculos. La inflación es uno de los mayores desafíos a largo plazo, ya que puede aumentar el coste de vida y hacer que la cantidad ahorrada pierda poder adquisitivo. También influye la estrategia de inversión elegida, ya que no todas las opciones garantizan un rendimiento estable del 4%. Además, la posibilidad de recibir una pensión pública a partir de los 67 años podría reducir la cantidad de ahorro necesaria, complementando los ingresos pasivos.

El cálculo de José Elías

José Elías, presidente de Audax Renovables, pero quizá popularmente más conocido por ser dueño de la cadena de supermercados La Sirena, y probablemente más famoso por su creciente presencia en redes sociales, con canal propio pero también como protagonista-entrevistado en los más influyentes, así como en los medios de comunicación, donde cuenta su historia, de cuna humilde a ser uno de los hombres más ricos de España, o da su opinión sobre problemas como la vivienda y consejos a emprendedores. En un plano más doméstico, ha revelado hasta la gestión con sus hijos, a los que ya ha enseñado que deben ganarse la vida y no esperar vivir de su padre.

En TikTok, ha publicado recientemente un breve vídeo en el que estima cuánto necesita una persona para poder vivir sin trabajar, y su cifra ha sorprendido por baja, a tenor de los comentarios que ha suscitado, o por lo bien que exige mover ese dinero para una óptima rentabilidad. Según Elías, “para que tú dejaras el trabajo deberías como mínimo tener ahorrados 200.000 euros, que te darían unos 24.000 euros al año más o menos bien gestionados”. “Y con esos 24.000 -asegura- vivirías y podrías dejar el trabajo”.

“Yo sería muy conservador con eso”

“Mientras no tengas 200.000 -subraya- o no tengas la capacidad de tener 200.000, no puedes ni siquiera pensar en dejar el trabajo”. El empresario aconseja tener “en una cuenta remunerada, como mínimo, 5.000 euros, por si tienes cualquier traspié, pues que los tengas disponibles”, y el resto -valora- “deberías intentar hacer cositas de 2.000″. “Yo sería muy conservador con eso -termina- y con eso y muchos años igual tienes un poco de ingreso pasivo”.

Sus seguidores ven difícil manejarse con esos 200.000 euros. “Muy bien gestionados -opina uno- te pueden dar unos 10.000 netos anuales si quieres dormir tranquilo, pero 24.000 me parecen muchos”. Para otro de los seguidores de Elías, “muchas filigranas hay que hacer” para poder presentar una renuncia en el trabajo con ese dinero en la cuenta.