Cuidado con la matrícula de tu coche si vas al monte: podrías enfrentarte a una multa de 200 euros

La matrícula es, a fin de cuentas, el DNI de los vehículos, la tarjeta identificativa de los medios de transporte que circulan por las carreteras. Como sucede con el Documento Nacional de Identidad que cada ciudadano porta en su respectiva cartera, los conductores deben cuidar el estado de sus matrículas; de lo contrario, pueden ser objeto de elevadas multas económicas y de la retirada de puntos del carnet de conducir.

Legible y en perfecto estado

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece, en su artículo 10, que “el conductor debe verificar que las placas de la matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten la lectura o identificación”. No cumplir con dicha norma supone una infracción grave, sancionada con 200 euros de multa.

Para la Dirección General de Tráfico (DGT), los supuestos en los que una matrícula no se encuentra en perfecto estado son los siguientes:

Cuando la placa de la matrícula no está colocada en su sitio correspondiente.

Cuando la placa está rota o doblada .

Si alguno de los números o letras está ligera o completamente borrado .

Cuando elementos como barro o polvo impiden la correcta lectura de la matrícula.

Añadir cualquier tipo de adhesivo , que cumpla la función de adorno o decoración.

Si la placa de la matrícula no está correctamente iluminada por las luces de matrícula.

Añadir cualquier elemento -aerosol reflectante, cinta de embalar, etc.-, con el objetivo de eludir los radares de velocidad.

Por tanto, antes de emprender un largo trayecto en coche, además de comprobar que los neumáticos están correctamente inflados o que el nivel de aceite es el idóneo, también es conveniente echar un vistazo a las matrículas delantera y trasera, si no quieres recibir un susto en forma de sanción económica. Además, después de conducir por el monte o el campo, es aconsejable revisar si la suciedad propia de estos terrenos se ha impregnado en las placas, escondiendo los números y letras de la matrícula.

Penas de prisión por la manipulación intencionada de la matrícula

La multa recibida será mucho mayor si las autoridades descubren que el conductor ha manipulado, intencionadamente, la matrícula para obstaculizar la identificación del vehículo por un radar. En este caso, el propietario será castigado con una multa de hasta 6.000 euros, la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir y la inmovilización del vehículo. Dado que es una práctica ilícita tipificada como falsificación de documento público, el titular puede enfrentarse a un proceso penal, que conlleva penas de prisión de tres a seis años y una multa de seis a 24 meses.

La ITV comprueba el estado de la matrícula

En las estaciones donde se efectúa la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), una de las pruebas realizadas por los técnicos es la comprobación del estado de la matrícula. Se decretará la deficiencia grave del vehículo, si este último no posee placa de matrícula, si la placa no se sujeta adecuadamente, en el caso de que la inscripción no sea legible o, por último, cuando la documentación y el registro del vehículo no coincidan.