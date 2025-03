Multa de 6.001 euros por una fiesta de Loewe en un parque natural en Ibiza: 100 personas con música en un entorno protegido

Montaje de Infobae España

Un evento promocional organizado por la marca de moda Loewe en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera ha resultado en una sanción económica de 6.001 euros para la empresa propietaria del espacio donde se llevó a cabo la actividad.

La sanción impuesta a la empresa que contrató a Loewe, Salinera Española, asciende a 6.001 euros, una cantidad que equivale al precio de dos bolsos de la firma.

Según la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear a través de un comunicado, se determinó que el acto, realizado en junio del año pasado, infringió las normativas que regulan el uso de este entorno protegido.

“El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural (PRUG) prohíbe que en este lugar se celebren cualquier tipo de fiestas y espectáculos, también acontecimientos con carácter comercial”, recoge el comunicado de la Consellería.

De acuerdo con el comunicado, el plan de gestión del parque prohíbe expresamente la realización de eventos de carácter comercial, así como fiestas y espectáculos de cualquier tipo. Tras conocer la celebración del evento, la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal inició un proceso de investigación que concluyó con la imposición de una sanción calificada como “grave” para la empresa que alquiló el espacio a Loewe.

Un evento incompatible con el entorno protegido

El acto promocional tuvo lugar en la explanada de una pequeña nave de piedra situada en Sa Canal, dentro de los límites del Parque Natural. La actividad consistió en una cena para aproximadamente 100 personas, acompañada de música y culminada con una fiesta en la que participó un disc-jockey.

Este tipo de actividades, realizadas al aire libre, no están permitidas en el parque debido a su incompatibilidad con la normativa que regula el uso de este espacio natural protegido.

El plan de usos del parque también establece restricciones generales sobre la publicidad y las campañas publicitarias que puedan generar impactos ambientales, ya sea a través de elementos visuales o audiovisuales.

Asimismo, se prohíbe la música y el ruido que puedan tener efectos negativos sobre el entorno. A pesar de estas limitaciones, la empresa propietaria del espacio permitió la realización del evento, siendo plenamente consciente de su naturaleza comercial y promocional.

Sanción sin agravantes ambientales

Aunque el evento infringió las normativas del parque, el Govern balear aclaró que no se han detectado daños directos al medioambiente como consecuencia de la actividad: “No se han corroborado daños en el medio ambiente y, por lo tanto, no se ha aplicado este factor como agravante en la sanción”.

Es por este motivo que no se aplicaron agravantes relacionados con impactos ambientales en la sanción económica impuesta. Sin embargo, la infracción fue considerada grave debido a la clara incompatibilidad del evento con las regulaciones del parque.

El Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera es un espacio protegido de gran valor ecológico, conocido por su biodiversidad y su importancia como hábitat para numerosas especies. La normativa que regula este entorno busca preservar su riqueza natural y minimizar cualquier actividad que pueda alterar su equilibrio ambiental.