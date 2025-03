Un abogado revela lo que no debes hacer para no perder la nacionalidad española: “Así os ahorráis muchos problemas”

El vídeo de TikTok que explica cómo no perder la nacionalidad española (@abogadoextranjeria)

“La nacionalidad española se puede perder, pero claro, no es fácil perderla. Normalmente, nadie la pierde, pero sí que es cierto que os quiero explicar los casos en los cuales sí que se puede perder”, exponen desde Ventura Extranjería Abogados a través de su perfil de TikTok, @abogadoextranjeria, en el que cuentan con más de 1,2 millones de seguidores.

“Cuando tú tengas nacionalidad por residencia, eres español-no de origen, ¿vale? Porque tu nacionalidad es sobrevenida. Entonces: aquí la idea es que si tú tienes la nacionalidad española y te vas a vivir a otro país, utiliza la nacionalidad española“. Existen varias maneras de obtener la nacionalidad española, pero todas llevan un proceso largo de burocracia que requiere el cumplimiento de varias condiciones, por lo que perderla después de todo ese esfuerzo queda lejos de ser ideal.

De cualquier manera, según quién, al final tanto papeleo podría merecer la pena, porque vivir en España como español elimina una gran parte de todas las dificultades que se presentan al vivir como extranjero en el país. Además, según la última edición del Índice de Pasaportes Henley, el pasaporte español sigue estando entre los cinco primeros de la lista: actualmente permite viajar sin visado a 189 países.

La mejor forma de no perder la nacionalidad española es utilizarla (Adobe Stock)

No utilizar la nacionalidad española durante tres años podría suponer su pérdida

Según explica el abogado: “Si utilizas exclusivamente la nacionalidad que tenías anteriormente - aunque esto, como digo, siempre es discutible - (...) el artículo 25 del Código Civil te dice que si tú durante tres años utilizas exclusivamente la nacionalidad a la que hubieras renunciado al adquirir la española, como sí que hacen por ejemplo los marroquíes, pues la pierdes”.

En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Andorra, Guinea Ecuatorial y Filipinas, existen acuerdos de doble nacionalidad con España, por lo que los ciudadanos de cualquiera de ellos no deben renunciar a la original para obtener la española.

Sin embargo, según el abogado, “se han visto expedientes de pérdida en ciudadanos iberoamericanos, cuando realmente no debería ser así, porque el (artículo) 25 dice solamente ‘de los que hubieran renunciado’”. “Pero para ahorraros problemas (...): cuando vosotros tengáis la nacionalidad española, si os vais a vivir a otro país del mundo, utilizad la española”, recomienda el letrado. “Votar, renovar, viajar, lo que sea. Pero utilizad la española, porque así os ahorráis muchos problemas, que después tenemos que recurrir, o incluso después se tendría que recuperar, pero primero tienes que estar legal en España… o sea, muchos problemas se pueden solucionar utilizando la nacionalidad española”, asegura.

“Por tanto: quédate con este concepto. La nacionalidad española por residencia se puede perder, es discutible en determinados casos sí y en determinados casos no, pero para que os ahorréis problemas, utilizad la nacionalidad”, recomienda el jurista. “Cuando vayas a viajar, utilizas la española, que ya te digo que durante tres años seguro que vas a viajar a visitar a tu familia, o aquí o allá, o nosequé, o vota o renueva el pasaporte, o si lo has perdido, pues hazte uno nuevo...”. En resumen: según Ventura Extranjería Abogados, para no perder la nacionalidad española, “utilízala, y así te ahorras cualquier tipo de problemas”.