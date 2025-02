Frank Cuesta, obligado a abandonar Tailandia y el Santuario tras las denuncias de Yuyee: “Puedo terminar en la cárcel”

Frank Cuesta en su Santuario (EFE)

Los problemas no cesan para Frank Cuesta, quien se encuentra haciendo frente a una delicada enfermedad y, además, a las denuncias de su expareja, Yuyee Alisa Intusmith. La situación judicial en la que se encuentra es tal que, incluso, ha anunciado que se ha visto en la obligación de dejar Tailandia y su preciado Santuario Libertad debido a las querellas que le ha interpuesto la madre de sus tres hijos.

Popularmente conocido por su programa de televisión Frank de la Jungla, el de León ha sido acusado de fraude fiscal, trabajo ilegal, daños a su honor e ilegalidades con los animales del santuario por la modelo tailandesa. De acuerdo con el testimonio que el herpetólogo ha dado en su canal de YouTube, la también actriz ha exigido la cárcel, deportación y dinero por estas tres “querellas criminales”.

“Va a haber cambios en el Santuario por los líos judiciales”, ha anunciado Cuesta, quien desde hace años cuida y rescata animales para su refugio. “Llevamos días preparándolo todo en caso de que haya que hacer cambios drásticos. No voy a dejar a los animales solos ni van a salir de aquí”, ha detallado Cuesta, quien ve como única vía abandonar Tailandia. Eso sí, el Santuario Libertad seguirá funcionando, aunque él no esté al frente físicamente.

Frank Cuesta en el Santuario Libertad (YouTube)

“Estamos preparando un equipo de gente supervisada, gente local, acostumbrada a trabajar con animales. Una persona vendrá cada semana a supervisarlo todo. Habrá personas que alimenten a los animales, que los mantengan”, ha continuado detallando a sus seguidores, añadiendo que su hijo Zorro tomará su testigo para seguir llevando a cabo las labores del espacio.

“La decisión que he tomado de cómo voy a mantener el santuario, seguramente lo tenga que hacer desde fuera de Tailandia. Lo iremos viendo a medida que los acontecimientos se vayan sucediendo y con varios escenarios posibles“, ha dicho, intentando calmar a sus seguidores. ”El Santuario se hizo para que los animales vivan en buenas condiciones, esté yo o no”, ha sentenciado.

“Para mí el triunfo es haber creado este Santuario”

“Yo seguramente si no estoy en Tailandia seguiré haciendo directos con las cámaras. Aquí hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me expulsen y la posibilidad de que para evitar problemas llegue a un acuerdo y me vaya de Tailandia”, ha agregado, dejando entrever que el objetivo de Yuyee es tenerle fuera del país.

Yuyee y Frank Cuesta en Imágenes compartidas en Instagram (@yuyeeyuyee/@cuestafrank)

Hace unos meses, el Santuario estuvo en peligro debido a que la intérprete demandó al herpetólogo, exigiendo la suma de 225.000 euros a cambio de quedarse con las tierras del refugio de animales. Tras varios intentos de acuerdos y un posible abandono, Cuesta pagó la suma de 167.000 euros y pudo conservar el Santuario Libertad.

“La única manera de que el Santuario siga funcionando con los animales es que yo me vaya, que no esté aquí, aunque vuelva de vez en cuando. Zorro estará en Tailandia trabajando para el santuario y yo me iré y haré dinero desde fuera para mantener el Santuario”, ha afirmado el youtuber, mientras daba uno de sus “últimos paseos” por el espacio. “Para mí el triunfo es haber creado este Santuario, este es un vídeo triunfalista”, ha zanjado.