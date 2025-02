Una argentina que vive en España revela cómo logró trabajo después de un año tras vivir en 3 ciudades: “A todos los que migramos nos cuesta muchísimo más”

El video de TikTok en el que Antonella, una comunicadora argentina, cuenta su experiencia buscando trabajo en España (@antonellatozzo)

“¿Cómo fue que después de un año conseguí trabajo en España?“, plantea Antonella Tozzo, una comunicadora argentina residente en España, en un vídeo recientemente publicado en su perfil de TikTok, @antonellatozzo, en el que cuenta con casi 2.800 seguidores.

“Después de haber vivido en tres ciudades - en Marbella, en Madrid, en Valencia - habiendo hecho muchísimas versiones de CVs para distintos puestos a los que yo podría aplicar dada mi experiencia, después de haber armado un Excel haciendo todo el seguimiento, con fechas, con recruiters, con contactos, con absolutamente todo; después de haber hecho networking para conocer gente, para que sepan de qué trabajo, y que me puedan recomendar, finalmente conseguí trabajo".

“Por haber hecho ciertos cambios en mi CV y haberme asesorado con gente que entiende de esto - porque son recruiters y porque trabajan en este mercado - la interacción había comenzado a mejorar, comencé a tener más entrevistas, más mails, más interés, hasta que una vez, en realidad, por estar buscando la dirección de una entrevista a la que tenía que ir en un lugar, a trabajar de algo que no era de mi experiencia, pero que estaba bien y que yo podía hacer, encuentro este mail que me quedó perdido en mi casilla de correo en donde una recruiter me convocaba a una primera entrevista de trabajo".

Una entrevista de trabajo

Intentar y seguir intentando hasta que algo funcione

Y así fue: tuvo su primera entrevista, tras lo que pasó a la segunda etapa de selección; y tuvo una segunda entrevista, y finalmente una tercera, quedando entonces a la espera de saber algo más. “Pasa sábado, domingo, lunes: nada... Llega el martes (...) y recibo ese llamado que vengo deseando y añorando desde que toqué suelo español”. “Me decían: ‘Enhorabuena, tengo una buena noticia para darte. Has quedado seleccionada’”.

“No entienden mi alegría, mi llanto”, asegura Antonella, pero se puede llegar a entender, teniendo en cuenta el estado del mercado laboral: según el INE, hay 2.595.500 de parados en España. “A todos los que migramos nos cuesta muchísimo más insertarnos en un mercado el cual desconocemos - y está bien que así sea - pero también he comprobado que a los españoles que tenían carreras como la mía les costaba también insertarse, así que era una cuestión ya más bien general, lo que lo hacía doblemente difícil para el inmigrante”.

Antonella celebra que lo ha conseguido, aunque también opina que “tal vez es una posición que es más junior para la experiencia que yo tengo, pero no me importa, porque me desafía, porque es una industria que una parte la conozco y la otra parte no la conozco, porque hay un buen ambiente y clima laboral - que eso es sumamente importante - porque puedo aprender y porque, sobre todo, puedo crecer”.

“No es imposible, pero sí, muchachos, tarda. Cuando yo llegué, a mí la gente me dijo ‘para tener un trabajo de tu profesión, vas a tardar entre uno y dos años para decir bueno, ahora me siento con algo muy similar o muy parecido a lo que tenía en casa’. Bueno, exactamente eso: tardé un año en conseguir mi primer trabajo profesional y espero que sea el trabajo que me haga crecer dentro de esa compañía, aportarle, y que ellos también me puedan aportar a mí y empezar mi camino aquí dentro”.

En resumen: nada nuevo. Antonella recuerda que lo suyo es insistir e insistir, intentar y seguir intentando. Adaptar el CV a la empresa o puesto al que se aplique es una práctica que puede ser de bastante ayuda, pero aplicar a todas las ofertas que se aparezcan durante el curso de la búsqueda es la clave. Claro, y revisar con frecuencia y a fondo las bandejas de entrada del correo electrónico, no sea que quede olvidada alguna entrevista que se pueda aprovechar.