Cuándo se cobra la pensión en febrero de 2025: fecha de pago en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Abanca y otras entidades

El Gobierno consiguió finalmente pactar la revalorización de las pensiones. De esta manera, las prestaciones contributivas aumentarán este 2025 un 2,8%, las pensiones mínimas un 6% y las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, un 9%. Se trata de un incremento que ya iba a aplicado en las prestaciones el pasado mes de enero pero cuya continuidad no estaba asegurada si no se aprobaba el decreto ómnibus, que al final salió adelante con el voto de todos los socios parlamentarios del Gobierno, junto con PP y Junts; y solo con los votos en contra de Vox, y una abstención de UPN.

Cuándo se cobra la pensión en febrero

Según la normativa, las pensiones de la Seguridad Social en España se abonan a mes vencido, lo que significa que el pago correspondiente a febrero se realiza en los primeros días de marzo. Sin embargo, muchas entidades bancarias -para facilitar la planificación financiera de los usuarios de las prestaciones- tienen la práctica de adelantar el ingreso a los días comprendidos entre el 21 y 27 del mes, especialmente cuando la fecha habitual coincide con fines de semana o días festivos.

Además, el pago de las pensiones puede verse afectado por festivos locales o nacionales, así como por las políticas de cada entidad bancaria. Por ello, se recomienda a los pensionistas consultar directamente con su banco las fechas exactas de abono para evitar posibles inconvenientes.

Para este mes de febrero, la mayoría de las entidades comenzarán a hacer los ingresos entre el 24 y 25 de febrero. Las fechas concretas en las que se abonarán, según ha adelantado El Mundo, son:

Abanca : 25 de febrero

Bankinter : 21 de febrero

BBVA : 25 de febrero

CaixaBank : 24 de febrero

Cajamar: 25 de febrero

Ibercaja : 25 de febrero

ING : 25 de febrero

Kutxabank : 25 de febrero

Sabadell : 25 de febrero

Santander : 24 de febrero

Unicaja: 24 de enero

El gasto en pensiones alcanza los 13.455 millones en febrero

En febrero, la Seguridad Social ha destinado 13.455,6 millones de euros al pago de pensiones contributivas, marcando un nuevo récord y registrando un incremento del 6,2% respecto al mismo mes de 2024, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En total, se han abonado 10.293.631 pensiones a más de 9,3 millones de beneficiarios, lo que representa un 1,6% más que el año anterior. De estos, 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres.

Las pensiones de jubilación representan cerca del 75% del gasto, con una nómina de 9.848,4 millones de euros. En cuanto a las pensiones de viudedad, se han destinado 2.186,2 millones, mientras que las prestaciones por incapacidad permanente han ascendido a 1.208 millones, lo que supone un aumento interanual del 10,2%. Por su parte, las prestaciones de orfandad han alcanzado los 177,2 millones, y las prestaciones en favor de familiares, 35,9 millones.

La pensión media del sistema, que engloba todas las modalidades (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones a familiares), se situó en 1.307,2 euros mensuales, lo que representa un incremento del 4,5% en comparación con febrero de 2024.