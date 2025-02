Comprar en el super de la esquina: el error que traicionó a unos millonarios que tenían su domicilio fiscal en otra región para pagar menos impuestos

Un supermercado. (Imagen de archivo)

Un reciente fallo en el Tribunal Administrativo Federal de Suiza ha mostrado los métodos exhaustivos que las autoridades fiscales pueden emplear para determinar el domicilio real de los contribuyentes.

Una pareja multimillonaria que afirmaba residir en el cantón de Zug fue objeto de una investigación que concluyó que su “centro de vida” seguía siendo Zúrich, lo que invalidó su supuesto cambio de residencia fiscal, según ha informado el diario suizo Aargauer Zeitung.

El caso, que enfrentó a las ciudades de Zúrich y Zug, comenzó cuando la pareja decidió comprar una lujosa residencia por 6 millones de francos suizos (6,3 millones de euros) en Zug, ciudad conocida por ser atractiva para millonarios que buscan reducir su carta tributaria.

Sin embargo, las autoridades locales cuestionaron la legitimidad de la mudanza, argumentando que la pareja no había trasladado su vida cotidiana al nuevo municipio.

Indicios que desmentían la mudanza

La investigación reveló una serie de pruebas que apuntaban a que la pareja seguía viviendo principalmente en Zúrich. Primero, el traslado de las pertenencias a la nueva residencia se había hecho en un pequeño camión y tomó apenas dos horas y media. Además, los registros de agua y luz en su vivienda de Zúrich no mostraban una disminución significativa tras el supuesto cambio de domicilio.

Otro elemento clave fue ver en qué y dónde se gastaba el dinero la pareja. La mayoría de los retiros en efectivo se hacían en cajeros de la capital suiza, y un examen de más de cien compras reveló que la pareja continuaba frecuentando los supermercados cercanos al domicilio de Zúrich, mientras apenas se encontraban registros en la nueva ciudad.

Del mismo modo, la pareja no instaló una línea telefónica fija en su nueva casa, pero mantuvo activa la antigua, lo que reforzó la sospecha de que la vida diaria no se había trasladado al municipio con menor carga fiscal.

Sentencia y consecuencias

El caso llegó hasta el Tribunal Administrativo Federal, después de que la Administración Federal de Contribuciones actuara como mediadora entre las dos ciudades, sin llegar a un acuerdo. Finalmente, el juez dictaminó que el cambio de domicilio de la pareja no cumplía los requisitos legales, es decir, que debían regularizar su situación tributaria en Zúrich.

La pareja no presentó una defensa sólida ni la documentación suficiente para respaldar su vida en Zug. No obstante, no se especificó el momento exacto en el que se deberán pagar.

Un hecho recurrente

Este caso no es un acontecimiento aislado. En los últimos cuatro años, la Administración Federal de Contribuciones ha intervenido en 82 casos similares entre municipios que se disputan la residencia fiscal de los ciudadanos. Es más, en la mayoría de los casos, el cantón involucrado era Zug.

Esta ciudad suiza se ha convertido en un imán para millonarios gracias a su atractivo sistema fiscal. Pero la situación pone de relieve las tensiones entre ciudades suizas en torno a la recaudación de impuestos. Asimismo, este caso también ilustra hasta donde son capaces de llegar las autoridades fiscales para garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias.