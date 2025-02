Una profesora de infantil cuenta la vez que casi pierde una plaza por hacer una actividad con hielos: “Una falta de respeto, si me preguntan”

Cori (@cori_entrepetits) en uno de sus vídeos de TikTok

La educación desde edades tempranas es un pilar fundamental en el desarrollo de las capacidades intelectuales y las habilidades sociales de las personas. Los niños, desde que son pequeños y pueden despegarse en cierta medida de sus padres, acuden a la guardería y, después, a las escuelas de Educación Infantil para ir familiarizándose con conceptos básicos y, sobre todo, entrenar las habilidades fundamentales para la vida. Es por ello que la mayoría de los padres deciden apuntar a sus hijos a la guardería y, después, los niños comienzan la Educación Infantil.

Estos estudios, según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, contribuirán a que los niños y las niñas adquieran una serie de capacidades: “Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción, observar y explotar su entorno familiar, natural y social, adquirir autonomía, desarrollar sus capacidades sociales y afectivas…”, entre otras. En definitiva, el objetivo de estas escuelas es que los más pequeños empiecen a conocer los aspectos y valores más importantes para la vida, como pueden ser el respeto, la igualdad o la empatía y, además, iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, comunicativas y expresivas.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Las escuelas de Educación Infantil cuentan con profesores especializados en el trato con niños, en su mayoría graduados en Magisterio o, sobre todo, Educación Infantil. La formación de estos tutores es esencial para la formación efectiva de los niños, y también para la propia carrera y experiencia de los profesores en las escuelas. Al fin y al cabo, estos educadores desempeñan una función pública del Estado y, por tanto, son funcionarios.

Alumnos de infantil en su llegada al colegio. (EFE/ Alberto Morante/Archivo)

Por esto mismo, su continuidad en las escuelas y su experiencia como educadores depende tanto de oposiciones como de exámenes y pruebas cuando una plaza queda libre. En el caso de Cori (@cori.entrepetits), ella trabaja como educadora infantil y ha tenido que someterse a estas pruebas. En uno de sus vídeos de TikTok, la maestra de Educación Infantil cuenta una experiencia realizando estos exámenes, en la que casi se queda “sin trabajo por hacer una actividad con hielos”.

Cori cuenta en su vídeo que, en el año 2020, mientras realizaba una sustitución, esta plaza salió a concurso: “Este concurso de oposición tenía tres fases: valoración de méritos, dos exámenes, uno tipo test y el otro teórico, y finalmente la entrevista”. La maestra aclara que, en el caso del examen teórico, este consistía en “programar una actividad de invierno para un aula de 2-3 años”. Este tipo de actividades se evalúan en los exámenes a los maestros, ya que son uno de los recursos más habituales en la formación de los niños, y plantear diferentes situaciones mediante actividades es muy útil para que los pequeños aprendan conceptos y desarrollen habilidades.

“Total, que yo programé una actividad con hielos, de invierno, que yo ya había hecho anteriormente en clase, y que sabía que funcionaba”, relata la maestra, que recuerda haber justificado “muy bien” la programación de dicha actividad: “Con sus objetivos, con todo”. Sin embargo, cuando salió la nota, Cori tenía un 5. Así, en el vídeo, transmite cuál fue su sorpresa al enterarse de la calificación: “¡Un 5! Una falta de respeto, si me preguntan”. Además, esta profesora explica que la directora de su escuela, que formaba parte del jurado, le comentó que la había “salvado”: “‘Si fuera por una del jurado, estarías suspendida’”.

Cori descubrió, entonces, que esa persona “majísima” del jurado había propuesto adrede una actividad de invierno para que todos los maestros que presentasen una propuesta con hielo o agua quedasen suspendidos, “por muy bien planteada que estuviese esa actividad”: “Pero vamos a ver, alma de cántaro. ¿Es que no eres feliz con tu vida? ¿Es que acaso en tu escuela no hay calefacción para que se pueda hacer una actividad de frío en el aula, en invierno? Porque en la tuya igual no, pero en la nuestra sí. No entiendo”, lamenta Cori en su vídeo de TikTok.

Finalmente, la maestra cuenta que, “cinco años después”, consiguió la plaza: “A día de hoy, lo siento, señora del jurado, pero sigo haciendo actividades con hielo en invierno”.