El nuevo trabajo de Aramís Fuster más allá de las cartas: “Envío vídeos eróticos, muy sensuales y me pagan por ello”

Aramís Fuster, en una fotografía de archivo (Europa Press)

María Antonia Pérez Sánchez, más reconocida bajo el nombre de Aramís Fuster, a lo largo de los años se ha convertido en un personaje mediático de la televisión por su trabajo como bruja. Original de Cataluña, se autodenomina como la máxima autoridad mundial del ocultismo, y aunque no se saben muchos datos de su vida privada, esta sí que ha contado algunos detalles de la misma en una entrevista para el medio 20 Minutos. Entre los que se encuentran a qué se dedica profesionalmente en la actualidad.

Nunca ha querido decir su edad, puesto que asegura haberse reencarnado en varias ocasiones, y asegura al medio citado que ella siempre ha sido fiel a lo que es: “Aramís Fuster no tiene trampa ni cartón, yo no soy como esos sinvergüenzas, charlatanes y mentirosos que se dedican a engañar a la gente sacándoles el dinero porque dicen que leen el futuro”, decía.

Respecto a su vida laboral, la que se define como una “superdotada a la altura de Einstein y Bill Gates” ha tenido varios trabajos. En la época de los 2000, tenía su propio programa televisivo, donde echaba las cartas. Posteriormente, desde 2016 hasta 2018, fue uno de los rostros más conocidos en los programas de entretenimiento de Telecinco. A pesar de que durante varios años sus mediáticas apariciones en la pequeña pantalla le ayudaron económicamente, ahora hace tiempo que no colabora con ningún programa, a excepción de su última intervención el mes pasado en el plató de Y ahora Sonsoles.

Aramís Fuster, en una fotografía de redes sociales (Instagram/ @aramisfusterfansite)

Su nuevo trabajo

Actualmente, sigue viviendo de su profesión como vidente, pero eso no le es suficiente para poder mantenerse, por lo que ha decidido incluir un nuevo trabajo. En el medio citado, ha reconocido que no cobra pensión y que le dijeron que le faltaba un día por cotizar para poder cobrar una pensión. Sobre esto comentaba: “Me gustaría que esto se solucionara y poder cobrar después de toda la vida trabajando”.

Como no cuenta con esta ayuda ha confesado su otro trabajo: “Envío vídeos eróticos, muy sensuales, pero sin ser pornográficos; me pagan por ello. Y estoy intentando que me den una pensión porque después de un accidente de tráfico tengo una incapacidad del 54%, pero no me la reconocen”. Con lo que recauda a través de estos videos y su principal profesión, esta puede cubrir sus necesidades, ya que hubo un momento de su vida en el que era muy rica y lo perdió todo.

De la riqueza a la ruina

En una etapa de su vida, Aramís contaba con un gran patrimonio, pero de un día para otro, le robaron todo. En la entrevista realizada por el medio citado la catalana cuenta: “Tuve una cita con un señor muy poderoso y aquel encuentro terminó muy mal”. Esta relación fue algo complicada, ya que la vidente cuenta: “Unos meses después tuvo un accidente de tráfico terrible y murió”. Pero antes de fallecer, ese hombre fue a su casa y le entregó “un paquete con seis millones de pesetas en billetes de cien y una joya con amatistas”.

Aramís Fuster, en una fotografía de archivo (Europa Press)

Todo eso que había conseguido se lo robaron y de un día al otro pasó de tenerlo todo a no tener nada. Fuster cuenta que le hurtaron “incluso el capital que tenía en paraísos fiscales”. Y por último, confiesa que “fue muy duro descubrir que no tenía nada cuando hubo un tiempo en que tenía tanto dinero que ni sabía la cifra exacta”.