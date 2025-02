Aitana da visibilidad a la importancia de la salud mental en ‘La Revuelta’: “No sabes por qué te levantas triste todos los días, vas al psiquiatra y te dice que tienes depresión”

Aitana en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

David Broncano ha recibido hoy en La Revuelta a una de las artistas españolas de más éxito, y una amiga del presentador. Aitana Ocaña está promocionando Metamorfosis, su primer documental que se estrenará en Netflix el próximo 28 de febrero, y en el que muestra su lado más personal. La cantante, que era la primera vez que acudía al programa en el Teatro Gran Vía desde que se emite en TVE, ha dicho haber visto varios de los episodios de esta temporada. “Soy tu amiga, yo te veo a ti”, le ha confesado a Broncano. Por el contrario, Broncano ha admitido que “no me escucho todas tus canciones”. “Por no decir ninguna”, ha bromeado Aitana.

La cantante, que al entrar al teatro le ha echado en cara al presentador que, aunque son muy cercanos, casi nunca pueden verse, le ha regalado una taza que ella misma ha hecho en la que se podía leer “para que te acuerdes de tu amiga Aitana”. Aunque la tradición de La Revuelta es romper las tazas que se regalan, el público ha decidido democráticamente que en este caso se hiciera una excepción.

En cuanto a su nuevo proyecto audiovisual, Metamorfosis, ha reconocido que “empiezo ligeramente normal y termino fatal, hay cosas buenas de por medio, pero es que el año pasado fue complicado”. “La realidad de mi vida es que no me puedo quejar, pero a veces no sabes por qué te levantas triste todos los días y lloras, y cuando vas al psiquiatra te dice que tienes depresión, y eso pasó”, ha contado abiertamente, compartiendo el momento tan complicado que ha estado viviendo durante los últimos meses.

Aitana: metamorfosis, próximamente en Netflix.

“Me dicen que está bien tener estos valores y saber que soy afortunada, pero si un día estoy triste puedo decirlo”

“Vengo de una familia humilde, de clase media y nunca me ha faltado de nada. Pero es verdad que con 18 años empiezo a tener muchísimas facilidades, no solo económicas, sino por todos los demás, privilegios para conseguir muchas cosas”, ha empezado a decir la cantante, poniendo, en contraposición a su situación, el ejemplo de su primo Toni que es obrero y se pasa el día trabajando. Después, ha continuado diciendo que “cuando me siento con él y empiezo a contarle, nos miramos y pienso que no tengo derecho a quejarme, pero él me dice que puedo hacerlo si estoy mal, que está bien tener estos valores y que sepa que soy afortunada, pero si un día estoy triste puedo decirlo”.

Ante este relato, Broncano le ha preguntado si su profesión ha influido en esta situación, algo que ella no piensa que estén conectadas. “Me fui una semana a Lanzarote y me costaba levantarme de la cama. Estaba mal y no sabía qué me pasaba. Cuando volví me replanteé todo, que a lo mejor no era buena para esto, que mi mundo no tenía que ver con la fama, algo que me he planteado un montón de veces”, ha confesado. Como algo positivo, también ha afirmado que está “en proceso de estar mejor”, porque “no se cura de un día para otro, y estoy con medicación”. “Cada vez le encuentro más sentido a muchas cosas que en ese momento me estaban viniendo abajo, aunque me cuesta mucho mostraros lo triste que estoy porque pienso que no tengo derecho a estarlo”, ha concluido la cantante.

Dando visibilidad a diferentes problemas de salud mental, Aitana también ha compartido que también ha descubierto que es hipocondriaca, “y no era consciente de que lo era tanto”. “He estado de cena con mi familia, y he llegado a pensar que era la última cena que iba a tener con ellos porque creía que me iba a morir”, ha explicado.

Además del documental de Netflix, Aitana está preparando sus conciertos en el Bernabéu que, previsiblemente, se celebrarán los días 27 y 28 de junio de este año. Y también ha estado durante dos meses en Miami produciendo su próximo disco, donde también ha llevado una rutina de alimentación y gimnasio estricta, para estar en buena forma. “Hacía seis comidas al día y subí bastante de peso. Ahora he vuelto a adelgazar, porque no he podido seguir con ese ritmo de vida”, ha admitido.

En cuanto a las preguntas clásicas del programa, Aitana ha contestado con honestidad cuando Broncano le ha pedido que diera una cifra de su patrimonio total: “Tengo cuatro casas, una en la que vivo, otra está en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas, pero a buen precio, no especulo con las viviendas. Creo que sería unos 4,5 millones. Y fuera de eso, no tengo tanto porque lo suelo invertir en patrimonio”.

Aitana cantando con David Broncano en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Para poner el broche de oro a la noche, Aitana ha decidido que, en vez de cantar una de sus canciones ella sola, prefería hacer un “karaoke” con Broncano y cantar juntos. La canción escogida ha sido Fix You, de Coldplay.