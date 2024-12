Las primeras palabras de Terelu Campos tras el nacimiento de su nieto: “Amo al bebé, pero mi hija es mi hija”

Terelu Campos en una imagen de archivo (Europa Press)

Son días de amor, ternura y mucha alegría para el clan Campos, quienes han dado la bienvenida a un nuevo miembro en la familia. La madrugada de este jueves, 5 de diciembre, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convirtieron en padres de su primer hijo en común, Carlo. Una buena nueva que ha reunificado tanto a la familia de la madre como a la del padre del pequeño en las instalaciones del hospital. Tras comprobar que tanto su hija como el bebé están en perfecto estado, Terelu Campos ha querido contar cómo fue el momento y cómo se encuentra con la llegada de su primer nieto.

La hija de María Teresa Campos ha asegurado que es un día que quedará para siempre marcado en su vida. Y es que, desde que conoció la dulce espera de la pareja, la presentadora de televisión se volcó por completo en el bienestar de su hija y del bebé, poniendo todo de su parte para que el embarazo fuese lo más tranquilo posible. “Están muy bien. Alejandra está bien, el bebé está bien y Carlo muy bien, estupendo”, han sido sus primeras palabras.

“Les doy su espacio, más del que os imagináis, eso es importante. Yo estoy para ayudar, yo no estoy para ser una carga. Estoy para liberar. He estado en el momento que he tenido que estar y sigo estando en los momentos que tengo que estar. Encantada de la vida”, ha señalado la hermana de Carmen Borrego en el programa ¡De Viernes!, espacio en el que colabora.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, fotografía de archivo (Instagram/ @alerubioc)

Carlo, una tradición familiar

“Alejandra está un poco agotada, aunque esta tarde se ha recuperado bastante. Del parto hablará ella misma cuando salga del hospital, creo que le pertenece a ella. Estaría feo que le robase ese momento a mi hija”, ha continuado diciendo en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Mar Flores también acudió al hospital para conocer a su nieto. Sumamente emocionada y sin querer desvelar muchos detalles al respecto, la modelo confirmó ante la prensa el nombre del bebé: Carlo. Un tema que también ha tocado Terelu Campos en el espacio de Mediaset. “El nombre lo sabía desde el primer momento. Hay una tradición familiar que yo respeto profundamente porque soy muy de tradiciones. Si en mi familia hubiera habido una tradición, mi familia lo hubiese respetado”.

Terelu Campos en una imagen de archivo (Europa Press)

“Me siento muy orgullosa de mi hija y de Carlo. Creo que han formado un tándem maravilloso. Un tándem de amor, de ayuda, de compañerismo... Creo que eso ha sido fundamental”, ha afirmado, sumamente feliz. Además, ha reconocido que si bien quería conocer al bebé, su mayor preocupación era el estado en el que se encontraba su hija. “Cuando entré a verlos, primero me dirigí a mi hija. Quería que me dijese que estaba bien. Y luego coger a Carlo bebé”.

“Ellos están en una sala de dilatación y, claro, no tienes la posibilidad de que nadie esté, más que la pareja. Entonces, quizá es como más angustioso porque no lo tienes al lado, no lo tienes cerca. El momento es angustioso hasta que tú te das cuenta de que ya ha nacido. Es un momento que llevabas deseando escucharlo unas cuantas horas”, ha explicado. “Yo amo a mi bebé Carlo, pero mi hija es mi hija”, ha aclarado.

Otros de los temas que ha generado gran intriga ha sido del encuentro entre los padres de Carlo Costanzia, Mar Flores y Carlo Costanzia padre, y los de Alejandra Rubio, Terelu Campos y Alejandro Rubio. “Los abuelos no se han cruzado, pero porque nos hemos dividido. Nació ayer y a avanzada hora. Han dormido poco o nada. Entonces, hemos consensuado. Yo he consensuado con mi hija y Carlo la hora mejor para que yo fuera. Lo mismo el padre de Alejandra. Yo iba a ir antes, pero necesitaban descansar. Yo tenía que hacer lo mejor para ellos”.