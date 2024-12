Qué significa cuando tu perro cuando mete su cabeza entre tus piernas, según expertos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales, al igual que las personas, son seres vivos que desprenden emociones y estados de ánimo de forma constante. En su caso, al no poder comunicarse como lo hacen los humanos, estos utilizan su lenguaje corporal y, de vez en cuando, sus ladridos para alertar de sensaciones que sienten en determinados momentos. Aunque resulte difícil comprender que significa cada gesto, expertos han desglosado y relacionado esas acciones con los sentimientos del animal.

De esa forma, resulta importante estar pendiente de cada una de ellas para saber como poder ayudar al perro. Al hilo de ello, se puede determinar si el animal está triste, alegre, enfadado, jugando o, incluso, con miedo. Uno de los movimientos que más se repite en los perros es el de irse hacia su dueño e introducir sus cabezas entre las piernas, que ahora tiene una connotación acorde a los expertos y lo publicado en Purina, especializada en cuidados animal.

Este es el verdadero significado

Al igual que las personas no reaccionan de la misma forma en las mismas situaciones, los animales tampoco lo hacen. No todos los perros se toman de la misma forma los gestos, voces y formas de ser de las personas cercanas a su entorno, por lo que recurren a ciertas acciones como acercarse al dueño e introducir la cabeza entre sus piernas. Este gesto tiene mucho que ver con como se siente en el contexto en genial, como explican los expertos. Al hilo de ello, que tu animal busque refugio en ti no solo significa que te tiene cariño, sino que está también bajo otro sentimiento: miedo o ansiedad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En esos casos, lo que más se recomienda para ayudar a la mascota es distraerle de esa situación que le causa esa emoción contraproducente. De esa forma, los consejos van por el sentido de jugar con él para cambiar su estado de ánimo y felicitarlo con muestras alegres una vez cese poco a poco con esa conducta que evidencia miedo o ansiedad. Bajo esos criterios, y con el mantenimiento de la calma, el animal se mostrará más seguro y afrontará su pánico momentáneo de la mejor manea posible.

Otros significados de sus gestos corporales

Por otro lado, lejos del miedo y pánico, es cierto que en ocasiones ese hecho de acurrucarse y esconderse en el dueño puede estar vinculado con querer afecto y caricias: es su forma de mostrar amor. Sin embargo, la diferencia entre querer dar amor y el miedo es evidente en las formas en las que la acción se realiza.

Otros gestos de relevancia en el canino son el del pelo erizado y el mover la cola. Aunque el segundo sea más que conocido por ser el gesto por excelencia de la felicidad y del querer jugar, el primero es más desconocido. Así, que tengan el pelo erizado es una evidencia de que está en estado de alerta, que no significa enfado y sí tiene que ver con estar bajo especial atención a una situación o persona que le ha dejado intrigado.

Seis curiosidades del animal terrestre más grande del mundo: tiene una esperanza de vida de hasta 70 años.