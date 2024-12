“Pavarotti” y “Pocahontas”: los crueles motes con los que Isabel Pantoja se refiere a sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja

Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

Desde hace un tiempo, la familia Pantoja no deja de protagonizar titulares. Para nadie es un secreto que los vínculos entre Isabel Pantoja y sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, están completamente rotos. Y si bien hace unos años el DJ dejó claro que no quería tener nada que ver con su madre, recientemente hizo lo mismo la pareja de Asraf Beno, quien acudió a ¡De Viernes! y sacó a la luz algunos de sus dolorosos recuerdos en Cantora.

Ahora, un nuevo capítulo se une a este drama familiar. Y es que acaban de salir a la luz los supuestos motes con los que la tonadillera se refiere a sus dos hijos, con los que no tiene ningún tipo de contacto. La mañana de este martes, 3 de diciembre, la periodista Leticia Requejo ha desvelado en TardeAR los crueles calificativos empleados por la cantante y su hermano, Agustín Pantoja, de manera privada para hablar del músico y su hermana, quien está en la dulce espera de su primer hijo en común con el exconcursante de Supervivientes.

“Agustín e Isabel Pantoja, cuando hablan de Isa Pi, se refieren a ella como ‘Pocahontas’. Y, más por parte de su tío, ‘Betty, la fea’”, ha asegurado la tertuliana y colaboradora del espacio presentado por Ana Rosa Quintana. Además, ha sacado a la luz que a Kiko Rivera le llaman “‘Pavarotti’ o ‘el DJ’”, de manera jocosa.

Kiko Rivera e Isa Pantoja en una imagen de archivo

El pasado lunes, la misma periodista ya reveló la reacción que tuvo Isabel Pantoja al escuchar el desgarrador testimonio de su hija en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta. “Os puedo confirmar que la cantante conoce gran parte de lo que contó su hija en ¡De viernes! y su estado es de tristeza absoluta. Está muy dolida con lo que ha contado Isa y también muy sorprendida. Creo que nunca se esperaba que Isa diera este paso al frente”, afirmó. “Es tal el dolor y la tristeza que maneja, que Isabel compara las palabras de su hija con uno de los capítulos más complicados con el que le ha tocado lidiar”, señaló.

Anabel Pantoja, ¿distanciada de Isabel Pantoja?

Recientemente, la sobrina de la intérprete de Garlochí se convirtió en madre por primera vez junto a su novio, David Rodríguez, al que conoció en una de sus últimas giras con su tía, ya que ambos trabajaban en sus conciertos. Pese a que se creía que ambas tenían una gran relación entre ellas, lo cierto es que las cosas no estarían tan bien como parecían. Kike Calleja desveló en Vamos a ver que su relación cambió a raíz del noviazgo de Anabel con David Rodríguez.

Emotiva imagen de Isabel Pantoja abrazando a sus hijos Kiko e Isa, y a su sobrina Anabel (Europa Press)

“Para que no se dieran cuenta de la relación, mentían diciendo que David tenía una relación con otra persona del equipo. Cuando se enteran de la verdad, surgen problemas... David explota contra Agustín Pantoja”, explicó el tertuliano en el espacio de Mediaset. Una versión de los hechos a la que también se sumó Alexia Rivas, quien añadió que creía ‘’que la relación más cercana entre Isabel y Anabel siempre ha sido de cara a la galería”.

Sin embargo, parece ser que la cantante se encuentra molesta con su sobrina, puesto que esta no le ha mostrado su apoyo públicamente tras las duras declaraciones de Isa Pantoja. “A Isabel Pantoja no le ha sentado nada bien que Anabel hablara en una exclusiva y no rompiera una lanza a su favor, que no se posicionara, que estuviera en tierra de nadie. Le ha sentado muy mal. No quiere tener ningún contacto, pero me dicen que Agustín sí tiene contacto con Anabel”, aseguró Alexia, dejando entrever que el vínculo tía y sobrina no está tan bien como parece ser.

La dura historia de Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja que no pierde la esperanza de conocerla.