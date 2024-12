La milagrosa reconciliación de Bárbara Rey con Telecinco tras su demanda millonaria: de la “cacería mediática” a protagonizar un especial

Bárbara Rey, en 'Viajando con Chester'. (Mediaset España)

Bárbara Rey y Telecinco han acercado posturas en tiempo récord. Después de que la vedette interpusiera una demanda millonaria contra la cadena y varias productoras por lo que consideraba una “cacería mediática” contra ella, Mediaset ha anunciado que la artista romperá su silencio el próximo lunes 9 de diciembre en el especial Bárbara Rey, mi verdad.

La exmujer de Ángel Cristo abordará por primera vez en un plató los asuntos por los que su nombre ha estado de plena actualidad en los últimos meses, como su relación con el rey Juan Carlos o las graves acusaciones que su hijo ha vertido contra ella. Curiosamente, la productora elegida para esta reaparición es Producciones Mandarina, compañía encargada de De viernes y muy afín a Ángel Cristo Jr. Esa empresa estaba entre las demandadas por la vedette a mediados de noviembre.

Con esta entrevista, Bárbara protagoniza una milagrosa reconciliación con la cadena a la que demandó hace menos de un mes. Según desveló entonces Informalia, Rey había interpuesto una demanda millonaria contra el grupo Mediaset, así como contra las productoras Unicorn Content, Cuarzo Producciones y la mencionada Mandarina. Las acusaba de intromisión ilegítima al honor y reclamaba más de un millón de euros de indemnización. Su hijo y el colaborador Alessandro Lequio también constaban en el escrito.

El motivo de ese movimiento judicial fue la filtración de unas fotografías inéditas de la actriz con el rey Juan Carlos, unas imágenes que la vedette afirma que le robó su propio hijo y que posteriormente vendió a la revista neerlandesa Privé.

“Graves trastornos”

En el escrito presentado ante los juzgados, la defensa de Bárbara Rey acusaba a Mediaset España de haber “servido informaciones falsas, insidias infamantes y vejaciones que atentan gravemente contra el honor, la intimidad y la propia imagen” de su cliente. Esto se hizo, alega la demanda, “con el único objetivo de tratar de recuperar la hegemonía televisiva que habían perdido desde la cancelación de su buque insignia, el programa Sálvame, y volver a alcanzar los índices de audiencia que ya solo estaban al alcance de la competencia”.

La demanda también expone que la “cacería mediática” hacia Bárbara le ha provocado “una angustia y desasosiego de tal envergadura que se ha visto en la necesidad de solicitar asistencia psicológica y psiquiátrica”, por lo que solicita el amparo de los juzgados ante “los graves trastornos que esta intromisión ilegítima le está ocasionando”.

A pesar de ello, la parte demandante expresaba su predisposición a “llegar a un acuerdo” antes de que se produjera el juicio, entendimiento que parece que finalmente se ha dado entre la vedette y la cadena que dio voz a su hijo para atacarla gravemente.

Ángel Cristo, en 'De viernes'. (Mediaset España)

Ataques a Telecinco

Hace justo un año, Ángel Cristo protagonizaba su primera entrevista televisiva en De viernes. Tras conocerse los duros ataques que le dedicaba a su madre, acusándola de suministrarle drogas en el biberón y calificándola como “la verdadera pesadilla” de su casa, la vedette intervino por teléfono en Espejo Público para atacar a Telecinco.

“Tengo miedo porque cuando van a por alguien, van sin piedad y no van a tener en cuenta la fragilidad de mi hijo”, expresó en el programa de Antena 3. “No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude”, agregó dirigiéndose a Ángel.

En aquella intervención, la artista aseguró conocer “la táctica” que la cadena utilizaba, por lo que vaticinaba lo que ocurriría después con su hijo. “Conociendo donde ha debutado y donde ha hecho su entrada, sé lo que va a pasar”, lamentó. Lo que pocos esperaban es que un año después sería ella quien negociara con el equipo de De viernes para su reaparición televisiva.