Una prestigiosa nutricionista revela cuáles son los mejores gazpachos de los supermercados de España

🛒Guía mejores gazpachos de supermercado . . . He revisado solo las marcas blancas, porque considero que son los que ofrecen una mejor relación calidad-precio. Aplicando los 3 criterios del reel: 1. ✅Solo verduras y hortalizas (ajo, AOVE, vinagre) 2. 🚫Almidones o harinas 3. 🧂Poquita sal . . . He clasificado los gazpachos según: 🟢 Contenido bajo en sal (0.5 gramos por cada 100 mililitros) 👉Gazpacho Extra suave SIN pepino Carrefour. 🟠Contenido moderado en sal (0.7 gramos por cada 100 mililitros) 👉Classic Carrefour 👉EXTRA con AOVE Carrefour. 👉Tradicional Chef Selec LIDL. 🔴Otras marcas blancas (Hacendado, Alcampo, ALDI, Eroski, DIA, El Corte Inglés, etc.), tienen un contenido de sal mayor (entre 0.8-1,2 gramos de sal) y/o harinas. . . ❓Pero, ¿por qué es tan importante el contenido en sal 🧂? Porque por cada vaso de gazpacho, estaremos consumiendo la cantidad de sal 🧂 que indica el envase, multiplicada x3 ‼️ Teniendo en cuenta que se recomienda consumir MENOS de 5 gramos de sal al día, si ya con ese vasito aportamos 3 o más gramos de sal, pues es una auténtica barbaridad 😳, ¿no crees? . . 💬¿Qué marca de gazpacho compras? #gazpacho #gazpachos #comprasaludable #cestadelacompra