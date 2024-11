Una española que viaja 15 días a Argentina habla sobre los precios: “¿Cómo hace la gente para vivir? No lo entiendo”

Una española es entrevistada en el canal 'C5N' sobre la diferencia de precios entre España y Argentina. (X / @JulianMaciasT)

A la hora de viajar a otro país, lo que más suele sorprender es la diferencia de precios, sobre todo si la moneda es diferente. Esto ha sido lo que le ha pasado a una valenciana en Argentina, que, después de llevar dos semanas viajando por el país latinoamericano, se ha quedado asombrada con el coste de la vida allí en comparación con España, y su sorpresa se ha hecho viral en redes sociales.

El usuario de X Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) ha compartido desde su perfil un vídeo en el que entrevistan a esta española en el canal C5N sobre su experiencia en Argentina. “La opinión de una española después de 15 días en Argentina: ‘No entiendo cómo puede vivir la gente, es todo mucho más caro que en España…’”, adelanta en su publicación. La mujer se para y le dice al reportero que la está entrevistando que los precios están “increíbles”, por lo caro que es todo en comparación con nuestro país.

“No lo entiendo, y lo que más me sorprende es el agua”, empieza diciendo la mujer, porque “un bidón de agua de seis litros te cuesta 2.700 pesos”, y lo califica de una “barbaridad”. En comparación, “en España son 80 céntimos”, lo que serían unos 850 pesos argentinos. Otro de los precios que más le ha impactado, ha sido el del transporte, ya que, según explica, “recargamos 2.000 pesos para hacer un viaje, una ida, y luego nos dijeron que ya no teníamos saldo, pero no puedes tampoco recargarlo en ningún lugar”.

La opinión de una española después de estar 15 días en Argentina: "No entiendo cómo puede vivir la gente, es todo mucho más caro que en España..." pic.twitter.com/394l0b5V08 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 27, 2024

“Si vas al cajero a sacar dinero, no hay plata”

“Si vas al banco, al cajero, a sacar dinero, no hay plata, entonces, ¿cómo hace la gente para vivir? No lo entiendo”, reivindica la española. El reportero, al ver su indignación, le pregunta qué es lo que más le ha sorprendido de los precios de la comida, y ella responde la variedad de precios de un mismo producto en diferentes establecimientos: “Me sorprende que, por ejemplo, una empanada te la puedes encontrar por 700 aquí, pero luego te vas a otro lugar y la misma empanada te cuesta 1.500”, a lo que la periodista del plató le da la razón.

Otro ejemplo que pone, es que “un sandwich te lo encuentras por 5.000 pesos, con agua, y cuando vas a desayunar te dicen que un café con leche y dos medialunas son 3.000 y pico, ¿pero 3.000 y pico de qué?”. Además, ella asegura que estos precios le han dicho que es “lo más barato” que se puede encontrar. Los periodistas del programa, que se ríen por la reacción de la valenciana, recalcan que está “sorprendidísima” por lo que se ha encontrado al llegar a Argentina.

“¿Cómo vive la gente? No entiendo cómo vive la gente aquí”, vuelve a destacar. Por último, también subraya que el alquiler está más caro allí que en España: “Estamos buscando un alquiler para un mes o dos y te quieren cobrar 700.000 pesos por un mes”, que equivalen a unos 670 euros. Después de sus quejas, el reportero que le ha entrevistado le da la “bienvenida a Argentina”.