Raphael y Pablo Alborán, sus mensajes a las víctimas de la DANA en el multitudinario concierto 'Música desde el corazón'

Aportando su granito de arena para recaudar fondos para los afectados de la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó con más de 70 localidades de Valencia y Albacete, artistas de la talla de Raphael, Pablo Alborán, David Bisbal, Malú, Rozalén -natural de uno de los municipios más destrozados por el temporal, Lemur-, Manu Carrasco, Vanesa Martín, 'Love of Lesbian', 'Arde Bogotá', Dani Fernández o 'Viva Suecia' han unido sus voces en el maratón solidario de conciertos que se ha celebrado este domingo en el Wizink Center de Madrid ante 16.000 espectadores, 'Música desde el corazón'.

Una noche inolvidable en la que Raphael fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a varias horas de actuaciones sin interrupción con su villancico 'El tamborilero', antes de entonar uno de sus grandes éxitos, 'Qué sabe nadie' y lanzar un emotivo mensaje a los damnificados por la riada: "Hoy estamos aquí aportando nuesgro granito de arena a los afectados por la dichosa Dana. Este concierto con todos vosotros, con mis compañeros y yo, va para ellos" ha afirmado arrancando los aplausos de todo el recinto.

A continuación era Pablo Alborán el que se subía al escenario y, tras interpretar 'Prometo y saturno', pronunciaba unas emotivas palabras que dejaban las emociones del público a flor de piel: "Ante todo daros las gracias por estar esta noche con nosotros apoyando esta causa. Aunque hay veces en las que uno quiere mudarse del planeta, días como hoy hacen que uno vuelve a creer en el ser humano, que vuelva a creer en la esperanza que cuando pasa lo que ha pasado con la Dana, no solo en Valencia, es increíble como de manera instintiva, natural, nace ayudar a los demás, eso es algo que no podemos olvidar, la humanidad, que no nos la robe nadie" reconocía el malagueño.

"Ante todo daros las gracias por estar esta noche con nosotros apoyando esta causa. Aunque hay veces en las que uno quiere mudarse del planeta, días como hoy hacen que uno vuelve a creer en el ser humano, que vuelva a creer en la esperanza que cuando pasa lo que ha pasado con la Dana, no solo en Valencia, es increíble como de manera instintiva, natural, nace ayudar a los demás, eso es algo que no podemos olvidar, la humanidad, que no nos la robe nadie"

"Es un verdadero honor estar aquí y formar parte de este momento" exclamaba un David Bisbal aclamado tras desatar la locura al ritmo de 'Bulería' y 'Ave María'. También Malú y Manuel Carrasco, que ha compuesto una canción para la ocasión dedicada a los voluntarios que colaboraron en los primeros momentos de la catástrofe.

Muy emocionada, Rozalén ha lucido una camiseta de su localidad natal y ha recordado la tragedia vivida en su pueblo, Lemur, mientras Vanesa Martín ha hecho suyo el lema "solo el pueblo salva al pueblo", consiguiendo que el Wizink Center se viniese abajo una vez más.