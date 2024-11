Belén Rodríguez deja la televisión tras serle detectado un tumor maligno en la garganta: “Me esperan unos meses muy duros”

Belén Rodríguez, en Telecinco. (Mediaset España)

Belén Rodríguez está pasando uno de los momentos más complicados de su vida. La colaboradora es la protagonista de la portada de la revista Semana este miércoles 27 de noviembre con una entrevista en la que anuncia que abandona la televisión debido a un importante problema de salud que le acaba de ser diagnosticado.

“Dejo la tele, me han detectado un tumor en la garganta”, se puede leer en las declaraciones de la portada, adelantada este martes por la citada cabecera. La periodista, que actualmente colabora en el programa Fiesta y en los debates de Gran Hermano, agrega que le esperan “unos meses muy duros”, pero hará lo que “humanamente” esté en su mano para superar este bache.

“Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está”, agrega la colaboradora, que relata que llevaba meses sufriendo dolores de garganta hasta que le ha sido detectado un tumor maligno.

Tras el preocupante diagnóstico, Belén se ha sincerado en una entrevista con el periodista Iván Reboso que se podrá leer completa este miércoles, cuando la revista llegue a los kioscos. Según adelanta Semana, la colaboradora se abrirá en canal y contará cómo fue el proceso desde que comenzó a sentir que algo no iba bien hasta que tuvo el dictamen médico, además de quién fue la primera persona a la que avisó o qué papel está jugando su familia en esta complicada situación.

La reacción de sus excompañeros

Tras conocerse la enfermedad de Belén Rodríguez, los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh han comentado en directo esta noticia. Y es que tanto Belén Esteban como Kiko Hernández, presentes este martes en plató, han tenido un papel muy importante en la vida de la periodista.

Aunque en el pasado mantuvieron una estrechísima amistad, la relación entre Belén Rodríguez y Kiko está completamente rota, aunque el colaborador no ha dudado en ofrecer su ayuda a su examiga: “Me siento mal, porque a pesar de lo que hemos tenido, esto es algo grave y me duele mucho”, ha expresado en Canal Quickie.

“Cuando ves esto se te olvida todo lo malo, te quedas con lo bueno y a mí me gustaría hablar con ella y decirle que me va a tener aquí”, ha agregado el excolaborador de Sálvame, que confiesa que tras conocer la noticia le han venido “muchos recuerdos de muchos años”. “Ella es fuerte y sé que lo va a superar”, ha sentenciado.

Por su parte, Belén Esteban sigue manteniendo una gran amistad con su excompañera de Mediaset. La de Paracuellos ha contado que su amiga la llamó la semana pasada para darle la noticia: “Me dijo ‘te voy a decir una cosa, no te asustes, quiero que sepas que te quiero mucho. Tengo cáncer’”, ha expresado intentando contener la emoción.

La colaboradora afirma que ve a su amiga con fuerzas para enfrentarse a esta enfermedad, aunque también tiene inevitables “momentos de bajón” ante una situación que la obligará a dejar su trabajo en televisión y centrarse en su recuperación.