Gana 162 millones de euros en el Euromillones y no cobra el premio: se le empieza a acabar el tiempo para hacerlo

Un boleto del Euromillones. (ShutterStock España)

Hacerse con un bote millonario tras un sorteo de loterías es una de las ilusiones con las que toda persona sueña alguna vez poder cumplir. Ganar un premio de elevada magnitud donde la suerte es el factor clave se presta prácticamente imposible, pero hay posibilidades. El pasado 4 de octubre esa fantasía la vio cumplida un acertante de primera categoría con un boleto sellado en la localidad vizcaína de Deiro. A pesar de esa noticia de aparente alegría, todo se ha vuelto gris con una atmosfera de intriga y expectación: no se ha cobrado el premio más de mes y medio después.

Lo que estiman las bases reguladoras es que se tiene un periodo de 90 días para poder reclamar la cuantía y no perderla. Normalmente, aquellas personas agraciadas con semejantes bolsas de dinero suelen pedir la transferencia lo antes posible para empezar su nueva vida. Incluso, muchos son los que optan por reclamar el dinero en secreto, para preservar el anonimato, pero en este caso ni esa opción se ha dado, tal y como comenta La Provincia.

162 millones, que pueden quedar desiertos

La incertidumbre es total, no se sabe quién es el agraciado y tampoco si cobrará a o no. Lo que se conoce por el momento es que han pasado más de la mitad de los días de reclamación y esta no se ha producido. Es inimaginable pensar que se cumpla el sueño de toda persona y nadie acuda a por esos 162 millones de euros, pero a día de hoy es una realidad. Por el momento, el premio queda desierto a espera de que el boleto y el dueño aparezcan.

Boletos del Euromillones (ShutterStock)

De nadie acudir a por esa cantidad, el dinero tendría un destino predestinado: iría al Tesoro, al Estado. Acorde con el artículo 22 de la Agencia Tributaria con este tipo de juegos de azar está recogida en el Artículo 22, donde se recoge que si no se solicita el premio en ese periodo de 90 días, quedará para las arcas públicas. Sin embargo, en el local de conocido como Amancio Gozokiak confían en el que el premiado aparezca y sea alguien cercano del pueblo al que le hayan repartido la mayores de las suertes en el Euromillones. “He estado toda la noche sin dormir, no sé quién ha ganado los 162 millones”, declaraba intrigado y expectante tras conocer que sellaron ellos boleto ganador.

España, lugar agraciado en los últimos años

Más allá de este reciente hecho, en España se han dado otros casos recientes de grandes premios millonarios. El más grande fue en el 2022, donde una administración de las Islas Canarias selló una participación que obtuvo 230 millones de euros.

Por otro lado, también se han repartido otros premios de menor envergadura, como lo es el de segunda categoría, que reparte un buen dinero aun así. En este caso este se repartió dentro de la península, más en concreto en un pueblo de León. Así, el dueño del boleto se embolsó una cantidad cercana a los 100.000 euros.

Anuncio de Lotería de Navidad 2024.