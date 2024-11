La historia del perro salchicha, una las razas más populares: tipos y por qué el ‘dachshund’ puede peligrar en Alemania

Grupo de perros salchicha.

Si hablamos de animales de compañía, lo primero que se nos viene a la cabeza es la mascota por excelencia: los perros. Su popularidad es mundial, pues su ternura y su comportamiento hacen que sean muy queridos. Y dentro de la especie, existe una gran variedad de razas, entre las que destacan algunas muy reconocibles como los perros salchicha.

Este tipo de perro sobresale por la fisionomía de su cuerpo: tiene un cuerpo alargado y unas patas cortas. Además, entre esta raza se pueden encontrar diferenciaciones, que requieren de un cuidado más atento por sus peculiaridades. A pesar de ello, son capaces de adaptarse bien a la convivencia de los hogares, tal y como explica el medio especializado Satisfaction.

La historia del perro salchicha y sus tipos

El perro salchicha es un perro alemán que data del siglo XVII, a raíz del cruce entre perros de caza y de madriguera. La combinación resultó en un animal de cuerpo alargado, ideal para el rastreo de pequeños animales en madrigueras. De esa forma, el considerado como padre de esta raza es el “Sirius”, el primer dachshund registrado.

El Teckel, también conocido como perro salchicha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de ello, no fue hasta 1955 cuando se reconoció al perro salchicha por parte de la Federación Cinológica Internacional (FIC). No obstante, desde ese instante la raza ha experimentado un crecimiento en popularidad en todos los rincones, y no solo por sus habilidades para la caza, sino también por su comportamiento y peculiar forma física. Además, el aprecio que se tiene a esta raza también va ligado a otra serie de características: lealtad, inteligencia y adaptabilidad como compañeros de vida.

Por otro lado, existen dos distinciones de perro salchicha: estándar y miniatura. El primero de ellos es el más común, el que tiene los rasgos más compartidos entre esta raza, de ahí el nombre que se le da. En sus características destaca su peso, que puede rondar entre los 7 y los 14 kilos. Por su parte, el miniatura cuenta con un menor tamaño, que puede comprender entre los 4 y 6 kilos. Además, ambas variedades pueden diferir en su pelaje, que podrá ser duro o corto.

El ‘dachshund’ puede peligrar en Alemania

A pesar de ser una raza de origen alemán y ser popularmente muy querida entre los amantes de los perros, la raza podría peligrar en el país bávaro. La nueva regulación pretende controlar y prohibir la cría de animales que puedan presentar problemas de salud hereditarios que les causen sufrimiento. Esta serie pautas no han sentado bien a los criadores de animales en general, aunque la propuesta deriva de las anomalías genéticas que los predisponen a contraer ciertas enfermedades, tal y como expone National Geographic.

El cuerpo largo y las patas cortas son las características físicas que distinguen al perro salchicha. (Britta Pedersen/dpa)

Este tipo de perros son propensos a sufrir una serie de problemas de salud por su aspecto único. Entre los más destacados se encuentran los dolores vertebrales, fruto de hernias que les pueden impedir moverse o incluso causar parálisis. Además, tienen una alta posibilidad de padecer problemas cardíacos por la obstrucción de los vasos sanguíneos.

