¿Cuántas horas duerme un gato?: El rey de las siestas

Los gatos son famosos por su afición a las siestas, pero ¿te has preguntado cuánto tiempo pasan realmente durmiendo? De acuerdo con un artículo publicado por Sciences et Avenir, estos animales pueden llegar a dormir entre 12 y 16 horas al día, una cifra que los convierte en auténticos maestros del sueño. Su ritmo de descanso, sin embargo, no está injustificado, sino que se encuentra profundamente vinculado a su naturaleza como cazadores y a las etapas de su vida.

La razón principal por la que los gatos duermen tanto está relacionada con su herencia como depredadores. En estado salvaje, los felinos necesitan conservar su energía para cazar. Aunque los gatos domésticos ya no dependen de la caza para alimentarse, este instinto sigue siendo parte de su comportamiento. Durante sus largas siestas, los gatos pasan por dos fases principales del sueño: un sueño ligero o de vigilancia y un sueño profundo. El primero representa la mayor parte de su descanso y les permite estar alerta de cualquier movimiento o ruido en su entorno. El segundo ocupa entre un 25% y un 30% del tiempo que duermen y es esencial para su recuperación física y mental.

Duermen según su etapa de la vida

Los gatitos recién nacidos pueden dormir hasta 20 horas al día, ya que su desarrollo físico y cerebral depende de largos periodos de descanso. Los gatos adultos (entre los tres y los seis años) duermen entre 12 y 16 horas, aunque este tiempo puede aumentar dependiendo de su nivel de actividad y su entorno. Los felinos de edad avanzada tienden a dormir incluso más que los jóvenes, ya que su metabolismo se ralentiza y necesitan más tiempo para recuperarse. “Que tengan los ojos cerrados no significa que estén durmiendo profundamente”, revela el especialista de la investigación. Los estudios demuestran que estos animales se pasan la mayor parte del tiempo en fase de reposo, pero no de sueño profundo.

No todos los gatos tienen los mismos hábitos de sueño y hay factores que pueden influir en la cantidad de tiempo que descansan. La presión atmosférica les afecta y en días fríos o lluviosos tienden a dormir más, al igual que muchos otros animales, como los perros. Sus estilos de vida influyen, pues los gatos que viven en el interior duermen más que los callejeros. Estos últimos suelen estar más preocupados por su entorno y alertas ante cualquier amenaza. Un gato enfermo o estresado puede dormir menos de lo habitual, lo que podría ser una señal de que necesita atención veterinaria.

¿Cuándo debo preocuparme por los hábitos de sueño de mi gato?

Aunque dormir largas horas es normal en los gatos, un cambio repentino en sus patrones de sueño puede indicar un problema de salud. Si duermen más de lo que estás acostumbrado, puede ser señal de enfermedades como obesidad, dolor crónico o hipotiroidismo. En el caso contrario, si tu felino duerme muy poco, puede estar relacionado con problemas de ansiedad, estrés o problemas neurológicos. Si notas algo inusual en los hábitos de sueño de tu gato, lo mejor es consultar con un veterinario.

