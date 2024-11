Lala Chus critica a ’La Revuelta’ por dar voz únicamente a hombres: “Aquí huele a habitación de gamer”

Lala Chus en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta comienza este miércoles un programa de lo más científico. Con dos invitados llegados de un laboratorio y una bióloga metida en la piscina de bolas, David Broncano ha inculcado un poco de cultura a su público. Sin embargo, antes Lala Chus, quien llevaba varias semanas sin aparecer por el espacio, no ha dudado en decirle al presentador que estaba “muy enfadada” con él.

La humorista ha criticado que desde hace días el programa parece “el club del cojón”, ya que desde el comienzo de la semana, ninguna mujer había sido invitada al formato. “Aquí huele a habitación de gamer”, ha bromeado. Ante esto, Broncano ha asumido las culpas y ha admitido que “nos hemos dado cuenta, se ha acumulado demasiada energía masculina”.

Hay que compensar el olor fuerte a huevada de estos días. Ha coincidido mucha energía masculina seguida. Muy concentrado todo, lo sabemos. Hay que ventilar #LaRevuelta @lalachus2 pic.twitter.com/JUt1XDsqqO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2024

Sin embargo, ha explicado que “el lunes iba a venir una chica de invitada principal, pero se cayó la muchacha y luego me dijeron que veía el delantero centro del Zamora y me cegué”. El pasado lunes, los invitados fueron Piti Camacho, Juan Gómez-Jurado y Kiko Matamoros; y, el martes, David Bustamante acaparó en su totalidad el programa. Además, el pasado jueves también estuvieron en el programa Mario Casas y Carín León. Por lo tanto, desde la actuación de Judeline el pasado miércoles, hace una semana que una mujer no presentaba su proyecto en el programa de access prime time.

Esta reivindicación por parte de la humorista llega unos meses después del supuesto aviso que dio RTVE a La Revuelta por la falta de presencia femenina. Aunque Broncano salió a desmentir el bulo en su momento, Lala Chus ha tenido que llamar su atención en esta ocasión y el presentador ha prometido que conseguirán que haya más representación femenina en el espacio.

Dos científicos y una actriz

Por otro lado, la biología se ha adueñado del programa con la entrada de María José López Galiano y Marcos de la Peña, dos científicos dedicados a la investigación que han destacado en el ámbito de la divulgación en España. Aunque llevan años trabajando en el estudio de biología y salud pública, su labor ha cobrado un papel fundamental en la comunicación científica para el público general, facilitando el entendimiento de temas complejos y de gran relevancia social.

❌Sin ciencia, no hay futuro



"Tenemos un PIB mínimo dedicado a la ciencia"

"Queremos conseguir trabajos estables"



Ya no es que se reconozca a los científicos, es que con precariedad e inseguridad laboral se pueden ver obligados a abandonar los proyectos o irse a otros países pic.twitter.com/2lxIxK4eBT — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2024

López Galiano, bióloga especializada en biología molecular, celular y genética, desarrolla su investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de la UPV-CSIC. De la Peña, por su parte, es virólogo y se ha enfocado en los virus emergentes y zoonóticos, estudiando sus formas de transmisión y posibles estrategias de control. Recientemente, ambos han investigado los “obeliscos”, elementos infecciosos que colonizan ciertas bacterias humanas y de los que han descubierto nuevos detalles que “podrían ser candidatura al Premio Nobel en un futuro”.

Tras ellos, Adriana Torrebejano ha entrado al escenario para presentar su nueva serie ¿A qué estás esperando?, una adaptación de la novela de Meghan Maxwell producida por Antena 3. La barcelonesa también será próximamente parte del elenco de Loba Negra, la segunda parte de la adaptación en Prime Video de la trilogía Reina Roja, de las novelas de Juan Gómez-Jurado.