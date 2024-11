Melani García: “Me presentaré al Benidorm Fest cuando sienta que es el momento y que tengo la canción”

Melani García, en la presentación de Eurovisión Junior. (RTVE)

España está a punto de vivir un momento histórico en su trayectoria eurovisiva. El próximo sábado 16 de noviembre, Madrid acogerá la XXII edición de Eurovisión Junior, la primera que tendrá lugar en este país. En la gala, que se celebrará en la Caja Mágica de la capital y estará organizada por RTVE en colaboración con la UER, competirán 17 países.

Melani García, segunda clasificada en el concurso en 2019 con la canción Marte, será una de las integrantes del trío de presentadores de la gala. De esta manera, la joven exabanderada española volverá al Festival cinco años después de marcar un hito, pues su actuación supuso el regreso del país al concurso después de 13 años de ausencia.

A falta de unos días para el gran momento, la artista cuenta a Infobae España cómo está viviendo esta emocionante oportunidad, cómo se está preparando para la gala y si se plantea dar un paso más en su carrera eurovisiva presentándose al Benidorm Fest.

Pregunta: ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a presentar Eurovisión Junior?

Respuesta: Me puse como loca y a gritar, a saltar… Estaba la llamada en altavoz y yo ahí gritando con mi madre. Pero me hizo mucha ilusión porque ser presentadora es algo que tenía muchas ganas de hacer. Había presentado ya algunos concursos de baile en Valencia y luego la pre-party, por supuesto. Y ahora Eurovisión es como subir otro escalón, es como un reto y me encanta. Estoy muy ilusionada.

P: Ahora que se acerca el momento, ¿sientes muchos nervios?

R: Más que nervios, tengo como ganas de que llegue. Quiero que sea ya el día y que estemos ya ahí en el escenario y tengo mucha ilusión de ver todo, cómo han hecho todo el escenario, los guiones… todo.

P: ¿Cómo recuerdas tu actuación en Eurovisión Junior?

R: Fue un sueño cumplido y lo tengo guardado en mi corazón como un grandísimo recuerdo. Siento muchísima emoción cada vez que veo el vídeo de la actuación, porque me vienen un montón de recuerdos. Volver a Eurovisión Junior es precioso. Y encima en España.

P: ¿Has hablado con tus compañeros de edición?

R: Me han escrito algunos de mis compañeros de mi edición de 2019, que como es en España, por ejemplo Joanna de Portugal, estaba intentando a ver si podía venir. Karina, de Armenia, también me ha escrito, así que a ver si al final pueden venir y si no, les mandaré un saludo.

P: ¿Seguís manteniendo el contacto?

R: Sí. En nuestra edición hicimos mucha piña, nos llevamos genial y seguimos teniendo el grupo de WhatsApp. Estamos todos y siempre que alguno saca una canción o tiene un nuevo proyecto, le felicitamos. Por eso me han escrito, porque se enteraron y se pusieron supercontentos.

P: ¿Qué te parece Chloe DelaRosa?

R: Es muy mona, es increíble. Coincidí con ella en una gala y le dije que lo disfrutara. Un consejo que yo siempre doy a los próximos representantes es que se lleve como una libretita y apunte ahí todas las cosas que hace en el día para tener un recuerdo, porque los días son muy intensos. Yo lo hice y me sirvió.

P: Ahora que estás explorando tu faceta como presentadora, ¿prefieres estar en el Benidorm Fest cantando o presentando?

R: Yo preferiría cantando, pero lo que quieran. Estoy abierta a todas las opciones, pero yo ya he dicho que el Benidorm Fest es una cosa que me encanta y además da muchísimas oportunidades a un montón de artistas, pero yo tampoco quiero correr. Hace un año que ya puedo presentarme, pero quiero esperar el momento que de verdad yo diga ‘vale, este es el año, esta es la canción’. Como es algo que me gusta mucho, quiero cuidarlo mucho y cuando sea ese año, os lo diré enseguida.

P: ¿Te gustaría seguir compaginando la música con presentar formatos?

R: Me encantaría. Es un mundo que he probado poco, pero me ha encantado. Es superdivertido y tiene algo que me gusta mucho, que es que puedes interactuar con el público, que muchas veces yo lo hago cantando. Me encanta interactuar con los fans, porque al final, si no fuera por ellos, nadie escucharía las canciones que hacemos. Estoy superagradecida con todo el público y, sobre todo, con el público eurofán, porque siempre son emoción y eso es lo que a mí me gusta.

P: ¿Cómo te estás preparando para presentar la gala de Eurovisión Junior?

R: Practicando el inglés, que hace poco me saqué el C2 y me ha venido genial para presentar, porque lo tengo reciente. Sobre todo, estoy preparándome para que todo sea más ‘casual’, no llegar y que esté robotizado tal cual el guion, sino ser natural.

P: ¿Habrá algún guiño a ‘Marte’ en la gala?

R: No lo sé, no puedo decirlo, pero igual os vienen recuerdos.

