Chloe DelaRosa, preparada para Eurovisión Junior 2024: “Quiero que mi actuación sea muy divertida y con muchas flores”

Chloe DelaRosa, representante de España en Eurovisión Junior 2024. (RTVE)

“Que de mayor yo quiero ser cantista. Cantante, artista, la protagonista”, canta Chloe DelaRosa en Como la Lola, la canción con la que interpretará a España en Eurovisión Junior 2024. Esta niña extremeña que siendo bebé ya usaba el sonajero como un micrófono tratará de conseguir la segunda victoria española en la historia del certamen infantil, en una edición que además se celebrará por primera vez en España.

La gala tendrá lugar el próximo 16 de noviembre en la Caja Mágica de Madrid y la pequeña Chloe competirá con otros 16 participantes para devolver la gloria eurovisiva a España. La joven ‘cantista’, término que ha inventado para definirse a sí misma como cantante y artista, no pudo contener la emoción al ver por primera vez su videoclip en la presentación del tema que defenderá en noviembre, un acto en el que Infobae España pudo charlar con ella.

¿Cómo estás?

Pues la verdad es estoy muy contenta y con mucha emoción. No había visto el videoclip y me he emocionado mucho, me ha encantado.

¿Cuál es tu otra frase favorita de la canción?

Mi parte favorita es la que menciona a Taylor y la que dice “quiero cantar en cada ciudad”. Me encantan todas las artistas a las que nombro en la letra.

¿Por qué conoces a Lola Flores?

La conocí porque me gusta Rosario, la escucho mucho en mi casa y me encanta. Una vez escuché una canción que era de Lola Flores y desde ese momento me flipa.

Tú eres muy flamenca, ¿qué te parece representar a España con una propuesta que tira más hacia el pop-rock?

Pues me parece muy guay, porque también me gusta el rock. He ido a ver conciertos de rock porque me encanta la guitarra eléctrica y la batería.

La única vez que España ha ganado Eurovisión Junior, tú no habías nacido. ¿Has visto la actuación de María Isabel?

La he visto y me gusta mucho la actuación de María Isabel y de todos los concursantes de Eurovisión, porque se lo curran mucho y le echan mucho tiempo a los ensayos. Me encantaría hablar con ella algún día.

¿Has podido hablar con algún participante de otros años?

Sí, coincidimos en Bilbao y me dieron un montón de consejos bonitos y me encantó estar con ellos.

¿Qué vas a hacer si ganas?

Darle las gracias a mis padres y a toda mi familia por hacerme amante de la música, a RTVE por darme esta oportunidad y también a España.

Chloe DelaRosa, en la presentación de su canción para Eurovisión Junior 2024. (RTVE)

¿Cómo compaginas los ensayos con el colegio?

Algunos días tengo que faltar, pero luego cuando vuelvo a casa me pongo a hacer los deberes que me mandan porque mi hermano me los trae a casa. Estoy en cuarto de primaria y tengo una profe nueva que me encanta.

¿Qué asignaturas te gustan más?

Lengua, Inglés, Educación Física y Recreo.

¿Y cuál no te gusta nada?

Mates. No entiendo a los que les parecen fácil las Matemáticas. Yo no saco malas notas, pero me parece aburrido.

Si de mayor no eres ‘cantista’, ¿qué te gustaría ser?

Cantante y artista.

¿Y si no?

Productora musical.

¿Cómo quieres que sea tu puesta en escena en Eurovisión Junior?

Muy divertida y con muchas flores, porque ‘Let’s Bloom’.