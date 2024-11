La becaria que denunció a Nacho Cano contrata a un abogado televisivo en plena batalla judicial contra el productor

Becaria de Nacho Cano

Lesly Guadalupe O.F., la becaria mexicana que denunció a Nacho Cano, se ha visto obligada a retomar la batalla judicial contra el productor de Malinche y para ello ha contratado a un nuevo abogado. Según ha podido saber Infobae España de fuentes jurídicas, este letrado ejercerá la acusación particular en la causa en la que se investiga a Cano por delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros, además de defenderla en el procedimiento en el que otro juzgado la investiga por presuntas amenazas.

La becaria ha contratado al abogado Alfredo Arrien Paredes, del despacho Paredes y Asociados. Se trata de un joven letrado penalista que está personado en otros casos de interés mediático como el de Los Petazetaz, los tiktokers investigados por delitos sexuales contra varias jóvenes, o el de Pepe Lomas, el librero que mató con su escopeta a un ladrón que entraba a robar en su casa. En ambas causas ha representado a las víctimas como acusación particular. Además, es un habitual en las mesas de actualidad de programas en televisión.

Arrien se ha personado recientemente en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid como abogado de Lesly, quien está citada a declarar en calidad de testigo el próximo jueves 14 de noviembre tras aplazarse su comparecencia en dos ocasiones. La primera suspensión tuvo lugar a comienzos del mes de octubre tras alegar la becaria un cuadro de ansiedad. Después, su primera abogada, Beatriz Uriarte, renunció a su representación y la denunciante no contrató un nuevo letrado para la nueva fecha señalada por la jueza, el pasado 28 de octubre, por lo que se volvió a suspender la declaración.

La contratación de un nuevo abogado evidencia que Lesly ha descartado retirar su acusación contra Nacho Cano. Todo pese al informe de Inspección de Trabajo, que descartó que existan evidencias de que las prácticas que hacían los becarios mexicanos del musical Malinche implicaran “una relación laboral encubierta” y rechazó que los estudiantes tuvieran que estar dados de alta en la Seguridad Social, unas conclusiones contradictorias respecto al atestado policial.

Investigada por amenazas

Según ha podido saber este medio, el nuevo abogado de Lesly está estudiando el sumario para trazar una nueva estrategia procesal contra Nacho Cano. Pocos días después de su personación en la causa, se ha conocido que el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid ha abierto una investigación a la becaria por un presunto delito de amenazas condicionales por chantajear a Cano y otros responsables de Malinche tras ser expulsada del proyecto de becas.

En su auto, la jueza titular del juzgado acuerda la apertura de diligencias previas contra Lesly Guadalupe O.F. y la cita a declarar en calidad de investigada el próximo 12 de diciembre en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Nacho Cano presentó una denuncia contra la becaria de Malinche que lo había denunciado ante la Policía Nacional y la Fiscalía por los delitos de amenazas en su modalidad de chantaje y revelación de secretos por unos mensajes de Whatsapp que la joven mexicana envió a responsables de la productora tras su expulsión de la beca a finales de 2023.

Lesly le exigió un pago de 6.000 euros y una carta de recomendación a cambio de no denunciarle ni dañar su imagen pública. En concreto, escribió a una de las trabajadoras de la productora el siguiente mensaje: “Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6.000 € llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen”. En otro mensaje tras su expulsión del proyecto, también pidió el pago de la estancia y la manutención en un “hotel u hostal” hasta el 15 de enero de este año.

Lesly Guadalupe O.F. (EFE/ Rodrigo Jiménez)