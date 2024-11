Un juez investiga por chantaje a la becaria de ‘Malinche’ que denunció a Nacho Cano: le exigió 6.000 euros para callarse

Lesly Guadalupe O.F., la becaria mexicana del musical Malinche que denunció a Nacho Cano. (EFE/ Rodrigo Jimenez)

Un juez de Madrid ha abierto una investigación contra la becaria mexicana que denunció al productor y músico Nacho Cano por chantajearle presuntamente al exigirle el pago de 6.000 euros para no proceder legalmente contra él tras ser expulsada de Malinche.

Según la resolución a la que ha tenido acceso Infobae España, el titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid acuerda la apertura de diligencias previas por un delito de amenazas condicionales contra Lesly Guadalupe O.F. y la cita a declarar en calidad de investigada el próximo 12 de diciembre en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Nacho Cano presentó una denuncia contra la becaria de Malinche que lo había denunciado ante la Policía y la Fiscalía por los delitos de amenazas en su modalidad de chantaje y revelación de secretos por unos mensajes de Whatsapp que la joven mexicana envió a responsables de Malinche tras su expulsión de la beca.

Lesly le exigió un pago de 6.000 euros y una carta de recomendación a cambio de no denunciarle ni dañar su imagen pública. En concreto, escribió a una de las trabajadoras de la productora el siguiente mensaje: “Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6.000 € llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen”. En otro mensaje tras su expulsión del proyecto, también pidió el pago de la estancia y la manutención en un “hotel u hostal” hasta el 15 de enero.

En su auto, el juez instructor señala que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado”.

