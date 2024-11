Los bomberos forestales de Madrid piden a Ayuso que les active para ayudar en la DANA: “Mientras ella llora...”

Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid

Los bomberos forestales de Madrid han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que les active para ayudar en la DANA. Uno de los bomberos ha querido expresar su frustración en redes sociales en un mensaje muy contundente contra la presidenta regional. “Mientras Ayuso llora y dice que no sabe que más puede hacer; En Madrid somos cerca de los 300 #BomberosForestales que estamos esperando a ser activados para poder ayudar a la gente afectada por la DANA. Tenemos los materiales, los vehículos, y sobre todo LAS GANAS DE AYUDAR”, ha afirmado.

La dirigente madrileña, en declaraciones a los medios, manifestó su angustia por la situación en Valencia, afirmando que era difícil mantener una apariencia de normalidad ante las cámaras cuando internamente se sentían devastados. Ayuso expresó su deseo de apoyar más a Valencia, en unas declaraciones en las que se mostró al borde del llanto al admitir que no podía hacer más declaraciones al respecto.

Ayuso insistió en que su administración está comprometida a ayudar y aseguró que están trabajando para llegar a todos los municipios afectados. Sin embargo, reconoció la dificultad de gestionar la situación desde Madrid, en colaboración con los alcaldes y la administración autonómica, para coordinar el envío de recursos y materiales necesarios.

Imágenes de los trabajos del Consorcio de Bomberos de Castellón en apoyo al Consorcio de Bomberos de Valencia con motivo de la DANA, en Catarroja. Los trabajos combinan labores de revisión de parkings con un amplio dispositivo de achique formado por 25 equipos entre los que hay diversas electrobombas de gran caudal. (Fuente: Bomberos Diputación Castellón)

El pasado lunes, la Comunidad de Madrid comunicó que enviaría a la zona afectada por la DANA un refuerzo de 34 bomberos más junto con tres bombas forestales pesadas del cuerpo de bomberos de la región para seguir sacando agua. Asimismo, tiene movilizados otros 20 médicos forenses para refuerzo y cubrir rotaciones. Si bien es cierto que la Comunidad de Madrid está movilizando recursos, algunos sectores consideran que no está poniendo todos los medios a su alcance

Malestar entre los agentes forestales

Es el caso de los agentes forestales, que todavía tienen prohibido acudir a las zonas afectadas por la DANA, una decisión que ha generado críticas y descontento entre los miembros del cuerpo de agentes forestales, quienes consideran que se les está impidiendo colaborar en las labores de recuperación tras el desastre.

El delegado sindical de los agentes forestales, José María Bermúdez, expresó esa misma indignación en unas declaraciones a ElPlural.com, donde calificó las explicaciones de la Comunidad de Madrid como “excusas”, señalando una supuesta falta de logística como el motivo detrás de la prohibición. Esta situación ha llevado a que algunos trabajadores decidan acudir a Valencia por su cuenta para ofrecer su ayuda.

Galicia sí los ha desplegado

La controversia se ha intensificado en las redes sociales, donde los agentes forestales han buscado visibilizar su situación y presionar a las autoridades para que reconsideren su postura. “Sabemos que nuestras críticas no están sentando bien, pero es que tenemos que hacerlas”, afirmó Bermúdez, reflejando el sentimiento de impotencia y desilusión que prevalece entre los trabajadores.

Mientras tanto, otros cuerpos de agentes forestales de regiones como Galicia han podido desplazarse a las zonas afectadas para colaborar en las tareas de recuperación, lo que ha aumentado la sensación de injusticia entre los agentes madrileños. La situación sigue siendo tensa, y se espera que las autoridades de la Comunidad de Madrid respondan a las demandas de los agentes forestales para permitirles contribuir en las labores de ayuda..

La precariedad de los bomberos forestales en Madrid

Pero esta no es el único pulso que mantienen los bomberos forestales con Ayuso. Esta semana el Senado aprobó la ley que intentará dar más seguridad jurídica a esta profesión tan importante y que solo trabaja durante la campaña de verano, de mayo a octubre.

Los agentes forestales madrileños ya denunciaron ante la dirigente popular una situación de fraude en la contratación. “La Comunidad de Madrid nos tenía que contratar como fijos discontinuos. Pero han hecho caso omiso y nos contratan como personal laboral no fijo discontinuo [...] Es como si fuéramos indefinidos, no fijos”, explicó uno de ellos en una conversación con Infobae España, que explica que la precariedad en su profesión les obliga a ir “saltando de trabajo en trabajo”. Adelantó también que volverán a acudir a los tribunales para desatascar esa situación.