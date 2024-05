Las críticas de varios famosos a Iker Jiménez por su comentario sobre Nemo, el ganador de Eurovisión: “El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio”

Iker Jiménez en su video publicado en TikTok (@navedelmisterio)

Eurovisión 2024 se ha encontrado rodeado de polémicas por la participación de Israel en la edición. A pesar de los imprevistos como la descalificación de Países Bajos a solo unas horas de la gala final, o la participación en el aire de Irlanda, la gala se desarrolló sin muchos incidentes. Sin embargo, la victoria de Suiza no ha sido sorpresa para nadie ya que se ha mantenido como una de las favoritas durante semanas. Su representante Nemo Metter y la canción The Code hace historia en el festival convirtiéndose en la primera persona no binaria en ganar el festival.

Durante su retransmisión en La 1, sus comentaristas durante la gala, los periodistas Tony Aguilar y Julia Varela intentaron mantener siempre el pronombre “elle” cada vez que se referían a Nemo, tal y como había pedido anteriormente. Pero Iker Jiménez, el presentador de Cuarto Milenio, parece ser que le pareció chistoso este gesto y compartió en redes sociales varios comentarios desafortunados sobre su candidatura: “Nos han informado oficialmente de que Nemo esta muy ‘emocionade’. No nos extraña nada”.

Nemo, muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a llorar y todo. Cero mas grande que la Catedral de Burgos. pic.twitter.com/tWGh5f9noR — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 11, 2024

Por otro lado, también ironizó sobre la calidad de su música y su triunfo en el festival: “Muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a llorar y todo. Cero más grande que la catedral de Burgos. Voy a comprar el CD del gran Nemo para escuchar en HQ. Esto hay que apreciarlo en profundidad...”. Estas palabras incendiaron las redes y muchas personas se sorprendieron por ellas: “Siempre te he apreciado por ser una persona que no se cierra a ningún punto de vista y crear buen debate, pero comentarios así dejan mucho que desear. Lo siento si estoy malinterpretando, pero me da la impresión de que te estás burlando”. Ante lo que el periodista se defendió: “¡Pero qué me voy a burlar! ¡Es divertidísimo todo!”.

Entre algunos de los decepcionados se encuentran también miembros directos de Eurovisión, como Jordi Cruz, presentador del festival para RTVE, Angy Fernández, candidata al Benidorm Fest este 2024 y Kenzy, representante de San Marino con su grupo Megara y candidata al Benidorm Fest el año pasado. Uno de los comentarios más aplaudidos fue el de Cruz: “El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio”.

La reacción de Angy Fernández

La cantante y actriz fue una de las favoritas a representar a España en la pasada edición del Benidorm Fest y, tras el triunfo de Nebulossa, pasó a presentar parte de Eurovisión junto con el equipo de RTVE. Fernández también quiso posicionarse y mostró su desencanto con el periodista: “Antes te admiraba... antes. Sé que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo”. Tras esto, la actriz hizo pública la oleada de odio que estaba recibiendo por parte de los fans de Jiménez: “No me he metido con el señor Iker. Le he hablado con respeto y solo sentía la necesidad de decirle lo que pienso. Libertad de expresión por ambas partes, pero yo no ridiculizo a nadie. Me están insultando sus fieles seguidores, todo hombres”.

La vocalista de Megara, Kenzy, también le dedicó unas palabras al presentador de Cuarto Milenio: “¡Hola, Iker! Deberías de investigar el mayor misterio que hay ahora mismo. Que seas capaz de respirar y escribir sin hacerte caca encima. Mira que llevo años viendo tu programa, pero nunca más”. A ella se le sumaron más usuarios que también tuvieron palabras para el vasco: “Nos han informado oficialmente de que haces un programa de fenómenos paranormales. No nos extraña nada”. Pero Iker Jiménez no se ha mantenido callado y siguió añadiendo leña a la hoguera: “Esto supera lo paranormal y lo preternatural, oiga”.

De hecho, el presentador de Mediaset, ha hecho un comunicado el cual justifica que sus comentarios no se salen de su libertad de expresión e insultan Nemo Metter; además, arremete con quienes le quieren cancelar: “Como todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere. Estamos en libertad, ¿no? Y mucha gente comenta, yo tengo todo el derecho a comentar lo que dije de Eurovisión. Y a toda esa gente que se irrita y se pone las manos en la cabeza y tal, y algunos me llaman facha, fascista. (...) Yo no me pienso callar, por supuesto, de decir lo que opino. Precisamente hay mucha cobardía. Hay muchas gente que se calla, piensa todo lo contrario, por las represalias a ser cancelado a mil cosas. Cuando la gente se calla es un problema. Es tan peligroso la cobardía del que se calla como la acción de algunos que son muy poco tolerantes (...)”.