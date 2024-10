DANA en Cataluña hoy: qué dice Meteocat sobre las inundaciones, las lluvias y las tormentas

Aceras y carreteras anegadas por la lluvia, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Este jueves continuarán las lluvias en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la península y Baleares continúen bajo la influencia de la DANA que ha arrasado con el sureste del país, dejando al menos 95 muertos y decenas de desaparecidos. Se esperan precipitaciones en el oeste de Castilla y León, el sur de Galicia, Aragón, Cataluña, Levante y Baleares. No obstante, los chubascos y tormentas fuertes y persistentes afectarán a la Andalucía occidental, Extremadura, el oeste del sistema Central, el entorno del bajo Ebro y resto de Cataluña, sin descartar Baleares.

Durante esta jornada, las zonas más afectadas serán el norte de la provincia de Castellón y el sur de Tarragona, donde la Aemet ha activado el nivel naranja de alerta. Por otra parte, se mantiene el nivel amarillo en buena parte de Cataluña; en las provincias andaluzas de Cádiz, Sevilla y Huelva; así como en toda Extremadura.

Cómo afectará la DANA a Cataluña

En Cataluña, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha instado a la población a hacer “vida normal” tras constatar que las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteo.cat) no alertan de un “riesgo inminente” de afectaciones por el temporal que pasará por la comunidad.

No obstante, la zona del sur de Tarragona está en alerta naranja por la Aemet, que significa riesgo importante, por la previsión de 40 mm de agua acumulada en la zona. Se trata concretamente de la zona de els Ports, en Terres de l’Ebre, donde puede haber riesgo de inundaciones por acumulación de agua después de que llovieran unos 120 litros por metro cuadrado en poco más de una hora durante la pasada jornada. En esta zona, la consejera ha recordado que los ayuntamientos cuentan con planes de actuación en caso de que la situación se complique, no obstante, ha pedido a los vecinos de la zona a los que insta a “tomar medidas de autoprotección” como no acudir al litoral ante la posibilidad de fuerte oleaje o cerca de los caudales de los ríos.

Por el contrario, para el resto de Cataluña, Parlon ha dicho que las previsiones actuales apuntan a mantener la alerta y no entrar en fase de emergencia. Por eso, considera que la ciudadanía puede “seguir con la vida normal”, incluida la asistencia a las escuelas. En la zona este de la región se mantiene la alerta amarilla de riesgo, que no impide las actividades cotidianas.

Castellón registra precipitaciones localmente torrenciales

En el norte de Castellón, este jueves se registra la acumulación de más de 100 litros por metro cuadrado en pocas horas en la zona entre Vall d’Alba y els Ports y la Tinença de Benifassà.

Según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet ), está lloviendo mucho en las cabeceras de ramblas, barrancos y ríos (Cervera, Cuevas, Cervol) y estos pueden experimentar crecidas repentinas e importantes de caudal mientras en la costa no llueve. Por eso, Avamet ha pedido “precaución en las zonas inundables del Baix Maestrat y la Plana Alta”, en concreto en Benicarló y Vinarós.